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Нова війна за Карабах та евакуація з Бєлгородської області РФ: головні новини ночі 13 вересня

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Нова війна за Карабах та евакуація з Бєлгородської області РФ: головні новини ночі 13 вересня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 13 вересня:

  • Підрозділи збройних сил Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл вірменських позицій з артилерії та великокаліберних гармат. Читати далі –> 
  • Радбез Вірменії ухвалив рішення звернутися до Російської Федерації для застосування положень угоди про Організацію Договору про колективну безпеку. Читати далі –> 
  • Губернатор Бєлгородської області Росії закликав мешканців прикордонних сіл евакуюватися. Читати далі –> 
  • Стало відомо про загадкову загибель у Приморському краї РФ директора з авіаційної галузі Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики. Читати далі –> 
  • З дна Дунаю у столиці Угорщини витягли 100-кілограмову бомбу радянського виробництва часів Другої світової війни. Читати далі –> 

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