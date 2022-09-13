Нова війна за Карабах та евакуація з Бєлгородської області РФ: головні новини ночі 13 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 13 вересня:
- Підрозділи збройних сил Азербайджану розпочали інтенсивний обстріл вірменських позицій з артилерії та великокаліберних гармат. Читати далі –>
- Радбез Вірменії ухвалив рішення звернутися до Російської Федерації для застосування положень угоди про Організацію Договору про колективну безпеку. Читати далі –>
- Губернатор Бєлгородської області Росії закликав мешканців прикордонних сіл евакуюватися. Читати далі –>
- Стало відомо про загадкову загибель у Приморському краї РФ директора з авіаційної галузі Корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики. Читати далі –>
- З дна Дунаю у столиці Угорщини витягли 100-кілограмову бомбу радянського виробництва часів Другої світової війни. Читати далі –>
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