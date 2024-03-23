Нова військова доктрина Білорусі: як кремлівський васал збирається "тиснути" на Захід

З оновлених документів зникли положення про заборону розміщення ядерної зброї.

Білоруська влада продовжує змінювати політику країни в інтересах Кремля. Наразі завершується підготовка проєктів військової доктрини та концепції національної безпеки, які передбачають тиск на колективний Захід.

Про це повідомив Центр національного спротиву з посиланням на білоруські джерела.

За наявною інформацією, з оновлених документів виключили положення про заборону розміщення ядерної зброї на території Республіки Білорусь.

"Таким чином, Олександр Лукашенко отримає формальну можливість приєднатися до ядерного шантажу західних країн, який здійснює РФ", – йдеться у повідомленні.

Затвердити доктрину планують в річницю аварії на ЧАЕС. Подія має відбутися 24-25 квітня цього року під час проведення “всебілоруських народних зборів”.

"Це і є “стабільність правління диктатора”, коли твоя країна з часом стає окупованою і її послідовно втягують в війну", – наголошує Центр національного спротиву.