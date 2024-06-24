Нова військова допомога від США: стало відомо про потужну додаткову підтримку України — ЗМІ

Американський посадовець повідомив про це 24 червня.

У США можуть вже завтра, 25 червня, оголосити про надання Україні додаткової військової допомоги обсягом 150 млн доларів.

Про це повідомляє видання "Голос Америки" із посиланням на інформацію американського посадовця.

Журналістка "Голосу Америки", із посиланням на Карлі Бабба, заявила про ймовірність передавання пакету військової допомоги для України.

Тим часом, за оцінками експертів, шанси на появу ще одного кандидата у виборах глави США збільшуються через непопулярність двох основних претендентів, а саме Джо Байдена і Дональда Трампа. Отже третім кандидатом в президенти може стати Роберт Ф. Кеннеді-молодший — племінник президента Джона Ф. Кеннеді та син колишнього міністра юстиції Роберта Ф. Кеннеді.

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