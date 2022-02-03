Нова яхта не поміститься: у Роттердамі демонтують міст через засновника Amazon Джеффа Безоса

Нова яхта не поміститься: у Роттердамі демонтують міст через засновника Amazon Джеффа Безоса

Компанія, що будує яхту Безосу, обіцяє заплатити за роботу з розбирання та збирання мосту.

Уряд Роттердаму погодився частково демонтувати популярний підйомний міст "De Hef" для того, щоб величезна яхта засновника компанії "Amazon" Джеффа Безоса могла пройти під ним.

Про це пише Rijnmond.

Як повідомляється, засновник найбільшої у світі компанії з інтернет-продажів Джефф Безос замовив у суднобудівної компанії "Oceanco" величезну яхту.

Однак після підрахунків виявилося, що яхта не зможе пройти під популярним історичним мостом Роттердаму "De Hef". Тому компанія-забудовниця звернулася до влади міста з проханням розібрати частину сталевого мосту.

"Oceanco" обіцяє оплатити роботу з розбирання та збирання мосту. Водночас сума, про яку домовилися сторони наразі невідома.

Як зазначають у Rijnmond, у 2017 році після масштабної реконструкції культовий міст Конінгсхафен, більш відомий роттердамцям як "Де Хеф", муніципалітет Роттердама пообіцяв, що його більше ніколи не демонтують.

Нагадаємо, за версією Forbes, засновник Amazon Джефф Безос втратив статус найбагатшої людини світу. Тепер рейтинг очолює власник найбільшого світового виробника товарів класу люкс (LVMH, Moet, Hennessy, Louis Vuitton) Бернар Арно.

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