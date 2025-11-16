Нова заява Ірану щодо ядерної зброї: Тегеран робить важливий крок

Іран

Реклама

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що в країні наразі не відбувається збагачення урану. За його словами, це пов’язано із пошкодженням ядерних об’єктів після авіаударів, завданих Ізраїлем та США в червні, під час 12-денного протистояння.

Про це повідомляє Associated Press.

“В Ірані немає незаявленого збагачення урану, — заявив Арагчі в інтерв’ю AP. — Усі наші об’єкти перебувають під моніторингом МАГАТЕ. Наразі збагачення не здійснюється, оскільки вони зазнали ударів”.

Реклама

Іран наполягає на своєму ядерному праві

Очільник МЗС Ірану підкреслив, що Тегеран не відмовиться від права на мирне використання ядерної енергії та збагачення урану:

“Це невід’ємне право Ірану, і ми продовжимо ним користуватися. Сподіваємося, що міжнародна спільнота, включно зі США, це визнає”.

Уряд Ірану надав журналістам Associated Press триденну акредитацію для висвітлення саміту, де також був присутній голова Організації з атомної енергії Ірану Мохаммад Есламі.

Загрози та супутникові докази

Есламі повідомив, що Ірану погрожують у випадку доступу сторонніх до зруйнованих об’єктів. Водночас, супутникові знімки, проаналізовані AP, не виявили масштабних відновлювальних робіт на ключових ядерних об’єктах — у Фордо, Ісфахані та Натанзі.

Реклама

“Щодня нам загрожують новим нападом, якщо ми щось “чіпатимемо””, — сказав він.

До атаки Іран збагачував уран до рівня 60% — що наближено до зброєвих показників — після виходу США з ядерної угоди 2018 року за рішенням Дональда Трампа. Тегеран стверджує, що його програма має виключно мирний характер, проте Захід і МАГАТЕ підозрюють приховану військову складову до 2003 року.

Санкції та можливість діалогу

Європейські країни анонсували можливе відновлення санкцій ООН проти Ірану через його ядерну програму. Рада керуючих МАГАТЕ вже цього тижня може розглянути резолюцію щодо Тегерана за недостатню співпрацю.

Попри жорстку риторику, Арагчі не виключив можливості нових переговорів із США:

Реклама

“Поточна позиція Вашингтона — диктувати максималістичні умови. За таких обставин ми не бачимо можливості для справедливого діалогу”.

Ми раніше інформували, що після заяв президента РФ Володимира Путіна про вдосконалення російського ядерного арсеналу США продемонстрували свою ракету-невидимку, розроблену в рамках секретного проєкту програми модернізації ядерної зброї.