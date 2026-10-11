Нова жахлива повінь накрила Непал: змиває будинки та мости, є зниклі безвісти

Нова жахлива повінь накрила Непал, Фото: ілюстративне / © AP

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У неділю, 11 жовтня, влада Непалу закликала жителів прибережних сіл негайно евакуюватися до безпечних місць. Причиною став раптовий розлив річки в центральній частині країни, який змив низку житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі офіційної інформації про загиблих немає.

Про це повідомляє Reuters.

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У Непалі оголосили термінову евакуацію через зсув ґрунту та повінь: п’ятеро людей зникли безвісти

Національне агентство з питань надзвичайних ситуацій повідомило про втрату зв’язку з п’ятьма людьми — двома жінками та трьома чоловіками.

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Водночас в армії повідомили, що рятувальникам уже вдалося визволити з пастки 49 осіб, серед яких був один іноземець, чию національність поки не розголошують.

Стихійне лихо спровокувало зсув ґрунту в селі Чумнубрі району Ґоркха, що розташоване приблизно за 100 кілометрів на захід від Катманду. Маси землі перекрили річку Будхі Гандакі, що й призвело до масштабного затоплення територій, розташованих нижче за течією.

Будхі Гандакі є притокою річки Трішулі — саме на іншій її притоці в серпні стався катастрофічний обвал льодовика, який забрав життя 1457 осіб та залишив тисячі людей зниклими безвісти.

«Ми попросили жителів села, які живуть уздовж берегів річки нижче за течією, евакуюватися та залишатися в безпеці», — повідомив посадовець району Ґоркха Дхармендра Кумар Мішра.

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За даними Національного управління зі зменшення ризиків та управління наслідками стихійних лих, потужний потік води знищив близько десятка будинків, два підвісні мости та завдав шкоди містечку будівельників гідроелектростанції, змивши частину робочої техніки.

Очільник відомства Дхарам Радж Упреті підкреслив, що рівень річки, яка несе бруд та мул, постійно зростає — вода вже зруйнувала автомобільний міст, що з’єднував район Ґоркха із сусіднім Дхадінгом.

Через загрозу подальшого затоплення екстрені служби попереджають про небезпеку жителів населених пунктів уздовж річки в районах Ґоркха, Танахун, Чітван, Східний Навалпарасі та Західний Навалпарасі.

«Будь ласка, допоможіть забезпечити своєчасне переміщення людей із зон ризику до безпечних місць та за потреби надайте допомогу у проведенні пошуково-рятувальних операцій», — закликало Національне управління зі зменшення ризиків та управління наслідками стихійних лих у своєму зверненні у соцмережах.

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Підрозділи армії та поліції вже прибули на місце події для порятунку людей. Ситуацію контролюють з повітря за допомогою гелікоптерів.

У Непалі завершили пошукову операцію після стихійного лиха

Нагадаємо, у Непалі офіційно завершили 40-денну пошуково-рятувальну операцію після масштабних повеней і зсувів ґрунту. За оновленими даними, кількість загиблих зросла до 1455 осіб, а 5285 людей вважаються зниклими безвісти. Серед зниклих — 56 українців, яких, за повідомленням МЗС України, попри багатотижневі зусилля дипломатів і рятувальників, досі не знайдено ні серед загиблих, ні серед постраждалих.

Завершення активної фази операції не означає повного припинення пошуків: рятувальні служби Непалу продовжують шукати й ідентифікувати останки. На тлі початку юридичних процедур щодо визнання зниклих померлими, Посольство України в Індії повторно звернулося до непальських органів із проханням роз’яснити порядок офіційного документування смертей у випадках, коли тіла знайти неможливо.

Водночас Національна поліція України продовжує досудове розслідування та завершує формування бази ДНК-профілів родичів зниклих громадян. Отримані дані планують передати іноземній стороні для подальшої ідентифікації.

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