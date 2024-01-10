Нова заява Фіцо: Україна не здатна на новий контрнаступ, а РФ потребує гарантій безпеки

Словацький прем'єр заявив, що хоче нормалізації відносин з РФ і розкритикував стратегію Заходу щодо війни в Україні.

Проросійський прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відзначився низкою нових скандальних заяв. У колонці для словацького видання Pravda він сказав, що РФ має отримати "гарантії безпеки", а Україна неспроможна на повноцінний контрнаступ.

"Росія відреагувала на безпекову ситуацію і тиск України щодо вступу до НАТО, порушивши міжнародне право, застосувавши військову силу без міжнародного мандату. Великі країни часто так роблять", – написав він.

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На думку словацького "друга Путіна", Захід невірно оцінив застосування російської військової сили "як можливість поставити Росію на коліна".

Він звинуватив Західні країни, що вони нібито не дозволили українцям укласти перемир’я "на справедливих умовах". Цікаво, це капітуляцію перед Путіним Фіцо вважає справедливою?

Прем'єр зазначив, що не належить до тих словацьких політиків, які "радіють, що у Словаччині з РФ роблять смертельного ворога", і йому зовсім не подобається, що Словаччину з цієї причини в Росії називають ворожою країною.

Також Фіцо переконує, що Україна не здатна на повноцінний військовий контрнаступ і "повністю залежна від фінансової допомоги Заходу з непередбачуваними наслідками для українців у найближчі роки".

Він закликає, "щоб слов'яни перестали воювати один з одним з геополітичних причин, як з американського, так і з російського боку".

Водночас Фіцо визнав, що Україна має право йти своїм суверенним, а не продиктованим шляхом: "Якщо вона бачить себе в ЄС, нехай отримає цей шанс, якщо виконає умови. Ми будемо раді допомогти".

Проте у наступному реченні він знову взявся за своє і сказав, що "Росія також потребує гарантій безпеки".

"І я продовжую вважати, що ми повинні повернутися до нещодавньої європейської риторики про те, що ЄС і Росія є певним чином пов'язаними посудинами, і що вони потребують один одного. Як прем'єр-міністр Словацької Республіки, я не буду поширювати ворожість до жодної країни світу, я також бажаю поступової стандартизації відносин між країнами-членами ЄС і Росією", – заявив Фіцо.

Єдине з чим можна частково погодитися, то це з цією цитатою:

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"Шокує бачити, як Захід неодноразово помилявся в оцінці ситуації в Росії. Факти невблаганні. Росія повністю контролює окуповані території у військовому плані. Ні російська економіка, ні російська валюта не обвалилися..., російські енергетичні гіганти звітують про рекордні поставки в Китай та Індію. Звісно, ​​я не беруся стверджувати, що Росія не відчуває негативних наслідків свого рішення у лютому 2022 року застосувати військову силу в Україні. Але не настільки, щоб це зруйнувало її".

Нагадаємо, після перемоги на виборах Фіцо заявив, що його країна має "більші проблеми", ніж допомога Україні, тому Словаччина більше не постачатиме Києву зброю та боєприпаси.

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