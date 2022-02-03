Нова Зеландія оголосила про скасування карантину і поетапне відкриття кордонів: подробиці

Від початку пандемії COVID-19 у Новій Зеландії діяв один із найсуворіших у світі прикордонних контролів.

Уряд Нової Зеландії у четвер, 3 лютого,оголосив про скасування карантинних вимог для мандрівників і відкриття кордонів країни.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що від 27 лютого вакцинованим новозеландцям, які повертаються з Австралії, не доведеться проходити карантин після прибуття. Водночас для громадян країни, які прилітатимуть з інших держав, відповідне пом'якшення почне діяти від 13 березня.

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Попри скасування обов'язкового перебування в державних карантинних установах, мандрівникам доведеться самостійно ізолюватися впродовж 10 днів.

Як пише ВВС, від 12 квітня до країни в'їдуть до 5 тис. іноземних студентів, а австралійці та інші відвідувачі, які не потребують візи, зможуть перетнути кордон не пізніше липня.

Тим часом для більшості туристів, які потребують візи, в'їзд до Нової Зеландії без карантину залишиться недоступним до жовтня. До того ж, мандрівникам, які не мають сертифікату про вакцинацію від COVID-19, все одно доведеться ізолюватися.

Прем'єр-міністерка країни Джасінда Ардерн визнала, що суворий прикордонний контроль є душевним болем для багатьох громадян, однак наголосила, що відповідні заходи необхідні для порятунку життів.

"Немає жодних сумнівів у тому, що для Нової Зеландії це була одна з найважчих частин пандемії, - вказала вона. - Але причина того, що одна з найважчих речей, з якими ми зіткнулися, є, частково полягає в тому, що великомасштабних людських жертв немає".

Зауважимо, що в країні з коронавірусною інфекцією пов'язують всього 53 летальні випадки. Тим часом близько 77% новозеландців вважаються повністю вакцинованими.

Від початку пандемії COVID-19 у Новій Зеландії діяв один із найсуворіших у світі прикордонних контролів. Зокрема, більшості мандрівників після прибуття доводилося ізолюватися на 10 днів у карантинному готелі, який охоронявся військовими.

Ситуація набула особливого розголосу минулого тижня, коли вагітна новозеландська журналістка Шарлотта Белліс не змогла повернутися з Афганістану, оскільки Нова Зеландія відхилила її заяву про повернення додому для пологів. Згодом влада все ж запропонувала медійниці карантинне місце.

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