Нова Зеландія пообіцяла надати Україні $2 млн на гуманітарну допомогу

Гроші будуть передані Міжнародному комітету Червоного Хреста

Нова Зеландія пообіцяла надати Україні 2 мільйони доларів на гуманітарну допомогу.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Наная Магута, інформує Stuff.

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Гроші будуть передані Міжнародному комітету Червоного Хреста на підтримку медичних закладів і задоволення основних потреб, таких як забезпечення продуктами харчування та предметами гігієни.

"Дуже тривожно чути повідомлення про зростання кількості загиблих і поранених. Страшні та жахливі фото з України багато говорять про цю трагедію, що розгортається, і підкреслюють наслідки неспровокованої агресії Росії", – сказав Магута.

Обіцянка гуманітарного фінансування з’явилася 28 лютого, коли парламент підняв прапор України на підтримку країни, а російські військові продовжували наступ на великі українські міста.

Фото Kristina Zelinska

Напередодні стало відомо, що Нова Зеландія призупинить офіційні відносини на високому рівні з главою російського МЗС , заборонить поїздки російським урядовим чиновникам і введе повну заборону на експорт російським військовим і силам безпеки.