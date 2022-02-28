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Нова Зеландія пообіцяла надати Україні $2 млн на гуманітарну допомогу

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Нова Зеландія пообіцяла надати Україні $2 млн на гуманітарну допомогу

pixabay.com

Гроші будуть передані Міжнародному комітету Червоного Хреста

Нова Зеландія пообіцяла надати Україні 2 мільйони доларів на гуманітарну допомогу.

Про це повідомила міністерка закордонних справ Наная Магута, інформує Stuff.

Гроші будуть передані Міжнародному комітету Червоного Хреста на підтримку медичних закладів і задоволення основних потреб, таких як забезпечення продуктами харчування та предметами гігієни.

"Дуже тривожно чути повідомлення про зростання кількості загиблих і поранених. Страшні та жахливі фото з України багато говорять про цю трагедію, що розгортається, і підкреслюють наслідки неспровокованої агресії Росії", – сказав Магута.

Обіцянка гуманітарного фінансування з’явилася 28 лютого, коли парламент підняв прапор України на підтримку країни, а російські військові продовжували наступ на великі українські міста.

Фото Kristina Zelinska / ©
Фото Kristina Zelinska

Напередодні стало відомо, що Нова Зеландія призупинить офіційні відносини на високому рівні з главою російського МЗС , заборонить поїздки російським урядовим чиновникам і введе повну заборону на експорт російським військовим і силам безпеки.

Раніше Австралія оголосила санкції проти Путіна та його холуїв.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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