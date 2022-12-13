Нова Зеландія заборонила курити сигарети наступним поколінням

В Новій Зеландії вперше у світі ухвалили закон про заборону куріння для майбутнього покоління: аби особи віком до 14 років ніколи не могли легально купувати сигарети.

Про це повідомляє The Guardian.

Від 2023 року в Новій Зеландії тютюн не продаватиметься легально людям, які народилися 1 січня 2009 року або пізніше.

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"Тисячі людей житимуть довше і будуть здоровішими, а система охорони здоров'я отримає на 5 мільярдів доларів більше грошей, оскільки їй не потрібно буде лікувати хвороби, викликані курінням, такі як численні види раку, інфаркти, інсульти, ампутації", – розповіла заступниця міністра охорони здоров'я країни Айша Верралл.

Окрім вікового обмеження, закон передбачає різке зменшення дозволеної кількості нікотину в тютюнових виробах, а також продаж цих виробів лише у спеціалізованих тютюнових магазинах – тобто не у звичайних крамницях і супермаркетах. Водночас кількість магазинів з сигаретами планують скоротити в 10 разів.

У Новій Зеландії також збільшили фінансування медичних послуг і кампаній, а ще розгорнули послуги з відмови від куріння спеціально для громад маорі і жителів тихоокеанських островів.

Зауважимо, що ухвалений закон не обмежуватиме продаж вейпів.

"У нас в країні більше правил безпеки для продажу сендвічів, ніж сигарет. Ми хочемо, щоб молоді люди ніколи не починали курити, тому вважатимемо злочином продаж або постачання курильних тютюнових виробів молоді. Люди у віці 14 років, коли закон набуде чинності, ніколи не зможуть легально купувати тютюн. Наша мета – відмовитися від тютюнового диму до 2025 року – цілком досяжна", – заявляла Верралл, коли в липні представляла закон у першому читанні.

Нагадаємо, що в Україні від липня 2022 року заборонено курити у громадських місцях не лише звичайні та електронні сигарети, але й тютюнові вироби електричного нагрівання. Штрафи за порушення закону можуть сягати 15 тис. грн.

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