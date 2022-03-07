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Нова Зеландія заборонила в'їзд Путіну, Лаврову та іншим чиновникам із РФ та Білорусі

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Країна опублікувала список осіб, яким заборонила в'їзд.

Нова Зеландія заборонила в'їзд 102 громадянам Росії та Білорусі, які відповідальні за вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ та торгівлі Нової Зеландії у Twitter.

До списку увійшли президент РФ Володимир Путін, російський прем’єр Михайло Мішустін, голова МЗС РФ Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу, директор ФСБ Олександр Бортніков.

Із повним переліком підсанкційних посадовців можна ознайомитись за посиланням.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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