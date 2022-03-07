Нова Зеландія заборонила в'їзд Путіну, Лаврову та іншим чиновникам із РФ та Білорусі

Нова Зеландія заборонила в'їзд Путіну, Лаврову та іншим чиновникам із РФ та Білорусі

Країна опублікувала список осіб, яким заборонила в'їзд.

Нова Зеландія заборонила в'їзд 102 громадянам Росії та Білорусі, які відповідальні за вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ та торгівлі Нової Зеландії у Twitter.

До списку увійшли президент РФ Володимир Путін, російський прем’єр Михайло Мішустін, голова МЗС РФ Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу, директор ФСБ Олександр Бортніков.

Із повним переліком підсанкційних посадовців можна ознайомитись за посиланням.