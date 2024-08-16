Нове "агресивне" шахрайство у великих європейських містах: як не вскочити в халепу з грошима

Європейські міста, такі як Рим, Париж і Барселона, є популярними туристичними напрямками протягом всього року. З цією популярністю пов'язаний і ризик шахраїв, які націлені саме на туристів. Одна з мандрівниць попередила про нове "агресивне" шахрайство.

Як повідомляє Express, минулого року компанія Quotezone опублікувала свій Європейський індекс шахрайства, назвавши основні туристичні центри Франції, Іспанії та Італії в топ-10 напрямків, де найчастіше трапляються випадки шахрайства з туристами.

Одна велика афера вплинула на туристів у більшості з цих міст, причому численні повідомлення про неї надходили з Барселони та Парижа. Тепер користувачка TikTok, яка відпочивала в Римі, розповіла, що стала свідком того ж самого на власні очі біля головної туристичної визначної пам'ятки – Колізею.

Стефані, американка, яка відпочивала в Італії, розповіла, що бачила чоловіка, який став жертвою так званої "афери з браслетами".

У відео, розміщеному на TikTok, вона сказала: "Існує шахрайство, коли хлопець зазвичай підходить до чоловіка і каже: "Хочеш цей браслет для своєї дружини чи дівчини?", а хлопець відповідає: "Так, я хочу". Не робіть цього. Не спілкуйтеся з цими людьми, вони стають такими агресивними. Я бачила, як це сталося з хлопцем, коли я проходила повз Колізей, і я така: "Не беріть браслет". Шахрай переслідував мене і мого хлопця протягом 10 хвилин, посилаючи мене до біса і запитуючи, в чому наша проблема. Не беріть браслети, коли вам їх пропонують. Вони просто намагаються змусити вас взяти їх, а потім будуть агресивно поводитися з вами і вимагати гроші. І вони їх отримають, тому що вони дуже настирливі".

Раніше в інтерв'ю виданню експертка з подорожей Джессіка Данте поділилася деякими ознаками для мандрівників, які допоможуть їм дізнатися про "браслетні афери, що охопили Європу".

Вона поділилася: "Парам потрібно бути більш обережними, оскільки шахрай грає на романтичних емоціях, змушуючи одного з партнерів почуватися зобов'язаним і не відмовлятися від романтичного жесту, щоб не образити почуття партнера. Але афера з браслетами – це просто ще один спосіб відволікти увагу і вкрасти ваші речі, оскільки люди добре знають тактику шахрайства з трояндами. Тому краще триматися подалі і відмовлятися на місці. Якщо ви хочете підтвердити свої стосунки, зробіть це за власним бажанням і на власних умовах, пішовши до магазину і обравши браслет разом".

Нагадаємо, Північна Корея вперше за п'ять років відкриє кордон для туристів. Королівство відлюдників Кім Чен Ина знову впустить іноземців, але не всіх.

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