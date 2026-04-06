Росія повертає кріпацтво: олігархи пропонують 12-годинний робочий день, щоб оплатити війну Путіна

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна з мільярдерами може перетворити росіян на сучасних кріпаків.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Після «душевної» розмови з Путіним, один із найбагатших людей РФ Олег Дерипаска озвучив ініціативу, яка шокувала навіть звиклих до всього росіян.

Так, олігарх запропонував офіційно перейти на 12-годинний робочий день за шестиденного тижня. Обґрунтування цинічне: нібито це єдиний спосіб врятувати економіку від санкцій. Водночас Дерипаска назвав такий крок «національною особливістю» — вмінням зібратися і працювати більше у важкі часи.

Насправді ж це грубе порушення міжнародних конвенцій МОП, які Росія колись зобов’язалася виконувати.

Тепер російський робітник — це просто «видатковий матеріал» для максимізації прибутку.

Чому великий бізнес заговорив про каторжну працю

Все просто — Кремль виставив олігархам величезні рахунки на фінансування війни:

Сулейман Керімов має «добровільно» віддати 200 млрд рублів;

Володимир Потанін — 130 млрд;

Олег Дерипаска — 100 млрд.

Щоб не втрачати власні капітали та яхти, олігархи вирішили перекласти ці витрати на плечі звичайних працівників.

Дійсно, 12-годинна зміна дозволить бізнесу компенсувати внески в бюджет за рахунок надміру дешевої та виснажливої робочої сили.

«Військовий рабовласницький лад»

Ініціативу миттєво підтримав «науковий десант».

Так, академік РАН Геннадій Онищенко заявив, що такий графік — це «норма», особливо для видобувної промисловості.

Це свідчить про повну трансформацію російської свідомості у бік військового рабовласницького ладу, де права людини анулюються заради військової машини.

А поки робітникам пропонують працювати до смерті, чиновники продовжують «освоювати» бюджети.

За підсумками 2025 року середній хабар у РФ зріс до 1 млн рублів, а кількість корупційних справ підскочила на 12%. Таким чином, система деградує: зверху — хабарництво та олігархія, знизу — каторжна праця та «патріотичні» заклики терпіти.

Репресії в Росії — це назавжди

Для тих, хто сподівається на повернення до норми після війни, у Раді Федерації вже дали відповідь. Сенатор Клішас заявив: обмеження та закони воєнного часу діятимуть і надалі.

Влада відмовиться від них лише тоді, коли вони «втратять актуальність», що в реаліях диктатури означає «ніколи».

Таким чином, Росія остаточно перетворюється на цифровий ГУЛАГ, де олігархи виконують роль наглядачів, а народ — безправних кріпаків, чия праця має оплатити імперські амбіції Кремля.

Путін запропонував олігархам скинутися на війну

Нагадаємо, очільник Кремля Путін провів закриту зустріч із олігархами після з’їзду Російського союзу промисловців та підприємців — найбільшого в державі-агресорці бізнес-об’єднання з мільярдерами зі списку Forbes у складі правління. Співрозмовники видання The Bell стверджують, що Путін у своїй розмові з найбагатшими людьми Росії заявив, що війна триватиме до виходу на «кордони Донбасу» і запропонував зробити «добровільні внески» до бюджету, маючи на увазі військові витрати. Ідея «потрясти бізнес у важкий для країни час» належить голові «Роснефти» Ігорю Сечину, який напередодні виклав її у листі Володимиру Путіну.

Президент держави-агресорки на відкритій частині зустрічі з власниками великого бізнесу закликав їх не піддаватися спокусі «проїсти» додаткові експортні доходи, які виникли внаслідок зростання цін на сировину. Він закликав російських мільярдерів «зберігати розсудливість» і виявляти «помірний консерватизм» як у корпоративних, так і державних фінансах.