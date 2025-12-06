Нове опитування показало несподівану позицію США щодо війни

Американці / © Pixabay

Опитування Інституту Рейгана показало, що більшість американців підтримують надання Україні американської зброї та бажають перемоги України у війні з Росією.

Про це йдеться у результатах опитування.

Згідно з дослідженням Інституту Рейгана, проведеним спільно з Beacon Research та Shaw & Company Research, понад 60% американців вважають, що Україна має здобути перемогу у війні з Росією. Також 64% респондентів підтримують надання Україні американського озброєння — показник, який виріс на дев’ять процентних пунктів порівняно з минулим роком. Ця підтримка є двопартійною: її поділяють 59% республіканців та 75% демократів.

Дослідження також свідчить про посилення прихильності до НАТО: 68% опитаних вважають, що союз має залишатися ключовим елементом глобальної безпеки, і більшість підтримує виконання зобов’язань Статті 5 про колективний захист.

Що стосується міжнародної ролі США, 64% респондентів переконані, що країна повинна активніше брати участь у глобальних процесах і відігравати провідну роль у світі. Ця позиція користується значною підтримкою серед представників обох основних політичних таборів: 79% республіканців MAGA та 57% демократів.

Американці також наголошують на важливості військової могутності своєї країни. 87% учасників опитування вважають життєво важливим для США залишатися володарем найсильнішої армії у світі, а 71% впевнені, що мир є більш ймовірним, коли Америка залишається провідною наддержавою.

Опитування проводилося з 23 жовтня по 3 листопада 2025 року серед 2507 осіб і відображає ставлення громадян до зовнішньої політики та безпеки США у сучасних умовах.

