Нове відео з Протасевичем: опозиціонер припустив, що його "здав" соратник, і похвалив їжу в СІЗО

Про те, чи був Роман Протасевич під тиском під час зйомки, — невідомо.

Білоруський державний телеканал ОНТ опублікував своє "розслідування" причин примусової посадки літака з опозиціонером Романом Протасевичем. На відео є фрагменти допиту затриманого журналіста, де хлопець дає "свідчення" і говорить про те, що його нібито міг підставити один із соратників.

Роман зазначив, що єдиний раз повідомив, куди і на якому літаку вирушить з Греції — в повідомленні в робочому чаті за 40 хвилин до вильоту, де також є ця людина.

"У мене був особистісний конфлікт тільки з однією людиною, причому досить напружений. Особливо в останні дні. Спочатку у нас не було великих конфліктів, але на першій п'янці він сказав, що будуть проблеми. У нас в обох, мовляв, сильні характери, тому рано чи пізно будуть проблеми. я не знаю, чи є ця ситуація продовженням цього конфлікту, але я думав, що в принципі це можливо. Єдиний раз, коли я написав, як буду летіти і на якому літаку — це було в робочому чаті за 40 хвилин, в якому є ця людина", — говорить Протасевич.

Він зізнався, що в СІЗО перше, що подумав — це те, що його "підставили".

"Тому що я це ніде не говорив, а як тільки я це сказав, я відразу опинився в Мінську. Ось відразу!" — заявляє Протасевич.

За його словами, у цього знайомого були зв'язку з хакерською групою "Кіберпартизани", яка раніше займалася псевдомінуваннями у Білорусі.

Також на відео Протасевич каже, що у нього зіпсувалися стосунки з одним з лідерів білоруської опозиції, журналістом Франаком Вячоркою.

"Простий приклад: з Франаком Вячоркою у мене були хороші відносини. Я знімав візит Тихановської в Афінах. Все було прекрасно, ми там два дні в одній групі відпрацювали. Їздив, знімав, все добре було. Він мене хвалив. Потім він полетів, і менше, ніж за тиждень, ставлення до мене змінилося на протилежне", — говорить затриманий.

В одному з фрагментів Протачевіч запевняє, що був проти продовження вуличних протестів в Білорусі, в тому числі, навіть коли перебував у Вільнюсі.

На завершення Роман розповідає про харчування в СІЗО і хвалить якість страв.

"Макарони з м'ясом були. Цілком їстівні навіть. З урахуванням того, скільки у нас всього їжі в камері, що хлопці виють: м'ясо псується, треба їсти, а все не влазить", — сказав він.

Раніше батьки Романа Протасевича заявили, що до нього застосовували насильство.

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