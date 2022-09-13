Нове загострення між Азербайджаном і Вірменією: все, що відомо про конфлікт на цей момент

ТСН.ua зібрав все, що відомо наразі про новий спалах конфлікту між Вірменією та Азербайджаном

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією вкотре загострився. Після опівночі у вівторок, 13 вересня, держави обмінялися звинуваченнями в провокаціях і обстрілах.

ТСН.ua зібрав все, що відомо наразі про ситуацію на Закавказзі.

Взаємні звинувачення

Позиція Азербайджану

Баку звинувачує збройні сили Вірменії у "широкомасштабних диверсіях" на Дашкасанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках.

Зазначається, що вірменські ДРГ у темний час доби замінували ділянки між позиціями підрозділів азербайджанської армії та дорогами постачання в різних напрямках.

"У результаті вжитих нашими частинами термінових заходів щодо негайного запобігання цим актам відбувся бій", - йдеться у повідомленні Міноборони Азербайджану.

Дії Вірменії Азербайджан називає провокаціями, які несуть військову загрозу щодо суверенітету країни.

“Вживаються необхідні заходи для придушення вогневих точок збройних сил Вірменії та недопущення розширення масштабів військового конфлікту”, - йдеться у повідомленні.

Позиція Вірменії

У Міноборони Вірменії повідомили, що вночі 13 вересня підрозділи збройних сил Азербайджану вели інтенсивний вогонь з артилерії та стрілецької зброї по позиціях збройних сил Вірменії в напрямку Горіса, Сотк і Джермук.

Вірменська сторона заявила, що "інтенсивна стрілянина, яка почалася в результаті широкомасштабної провокації азербайджанської сторони, триває". Вірмени кажуть, що азербайджанська сторона стріляє з артилерії, великокаліберної стрілецької зброї та використовує безпілотники.

Тим часом місцеві жителі повідомляють вірменським паблікам, що ситуація у невизнаному Нагорному Карабасі поки спокійна.

Вторгнення Азербайджану чи "абсурд"

Міністерство оборони Азербайджану назвало інформацію про вторгнення азербайджанських військ на територію Вірменії абсурдом.

“Новина, що поширилася в вірменських ЗМІ та сегменті соціальних мереж, про вторгнення Азербайджану на територію Вірменії не відповідає дійсності”, - наголосили у відомстві.

Втрати

Міноброни обох країн вже встигли провести брифінги. Вірменія заявила, що є загиблі та поранені серед особового складу. Баку також заявляє про втрати особового складу. Кількість втрат поки ні одна, ні інша сторона не розголошує.

Пашинян телефонував до Путіна та Макрона

Пашинян зателефонував до російського диктатора Володимира Путіна та повідомив, що збройні сили Азербайджану здійснили обстріл з артилерійської та великокаліберної зброї, і назвав такі дії неприпустимими.

Вірменський лідер назвав дії азербайджанської армії провокаційними та агресивними, спрямованими в напрямку суверенної території Вірменії.

Путін та Пашинян домовилися "про оперативний контакт". Невідомо, чи просив вірменський прем’єр військової допомоги у ОДКБ.

Згодом вірменський прем'єр зателефонував до президента Франції Еммануеля Макрону, якому також поскаржився на Азербайджан.

За даними пресслужби уряду Вірменії, Макрон заявив про "неприйнятність подальшої ескалації та напруженості" і наголосив на необхідності розрядити обстановку.

Що там Росія

Як відомо, Вірменія входить до Організації договору колективної безпеки, тобто напад на цю країну передбачає реакцію інших країн ОДКБ - Білорусі, Росії, Казахстану, Киргизстану та Таджикистану.

Деякі телеграм-канали повідомляють, що 102-а російська військова база у вірменському Гюмрі приведена в готовність номер один.

Водночас Armenian Military Portal скаржиться з посиланням на своїх підписників, що на 102-й російській військовій базі нічого не відбувається. "Навіть світло на території полку не горить", - йдеться в повідомленні.

Ця база - найбільший російський військовий об'єкт на Південному Кавказі.

Також поки нічого не відомо про позицію російського контингенту у невизнаному Нагорному Карабасі, які мають там виконувати роль миротворців.

Тим часом росЗМІ повідомили, що Рада безпеки Вірменії ухвалила рішення звернутися до РФ за допомогою у зв'язку з загостренням на кордоні з Азербайджаном.

Вірменські телеграм-канали своєю чергою повідомляють, що за посередництва російської сторони досягнуто попередньої домовленості про припинення вогню о 02:30 за місцевим часом. Азербайджанська сторона цю інформацію поки не підтвердила, як і офіційний Єреван.

Що, знову?

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією триває ще з 1990-х років. Попередній серйозний епізод вдалося загасити восени 2020 року, коли до Карабаху ввели російських миротворців.

Новий виток конфлікту трапився в березні, вже після російського вторгнення до України, але надії українців, що РФ загрузне в новій війни і послабить тиск, не справдилися.

Проте 17 липня цього року президент Азербайджану звинуватив Росію та Вірменію у порушенні угоди щодо Нагірного Карабаху. За його словами, Міноборони Росії не виконало своєї обіцянки забезпечити виведення вірменських військових із Нагірного Карабаху до червня 2022 року.

На початку серпня регіон знову "рвонув", та тоді якось вдалося залагодити ситуацію.

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