Нове затримання Джоковича та запуск двох ракет з КНДР. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Держдеп США обговорив із міжнародними енергетичними компаніями питання постачання газу до Європейського Союзу в разі вторгнення Росії до України, дізналися в Reuters. Читати далі –>
- Імміграційна поліція Австралії вдруге затримала найкращого тенісиста планети Новака Джоковича. Водночас серба не зможуть депортувати щонайменше до неділі, оскільки суд має розглянути його апеляційну скаргу. Читати далі –>
- Американський актор Алек Болдвін, який під час знімань вестерну "Іржа" випадково застрелив операторку з України Галину Гатчінс, передав свій мобільний телефон правоохоронним органам через місяць після відповідного запиту. Читати далі –>
- У КНДР під час військових навчань із залізничних платформ запустили дві тактичні керовані ракети, які вразили задану ціль у Японському морі. Снаряди з шестикратною швидкістю звуку пролетіли близько 430 кілометрів. Читати далі –>
- Верховний суд США скасував вимогу адміністрації американського президента щодо обов'язкової вакцинації від COVID-19 у підприємствах із понад сотнею співробітників. Байден, зі свого боку, заявив: рішення суду "не заважає мені використовувати свій голос як президента, щоб виступати за те, щоб роботодавці чинили правильно для захисту здоров'я та економіки американців". Читати далі –>