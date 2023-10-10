Нове звірство ХАМАСу: бойовики виклали вбивство літньої жінки на її фейсбук-сторінці

Чергове жорстоке вбивство терористів ХАМАСу нажахало світ. Бойовики викрали жінку, а потім запостили на її сторінку у Фейсбук фото, де вона вже мертва. Трагічні подробиці розповіла онука жінки.

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Онука називала бабусю "вчителькою життя"

Терористи ХАМАСУ викрали жінку й жорстоко закатували її. Потім вони запостили на її сторінку Facebook фото, де вона вже мертва. Цю історію розповіла онука жінки, наважившись дати відверте інтерв'ю ізраїльським медіа.

Мор Байдер, саме так звуть дівчину, у якої терористи ХАМАС викрали бабусю. Коли бойовики пішли в атаку, дівчина з родиною була вдома. Її бабуся жила окремо у містечку Нір Оз поблизу Сектора Гази, куди одразу зайшли терористи. Вийти з нею на зв’язок було неможливо - сім’я ховалася від постійних ракетних ударів у бомбосховищі, а жінка не брала слухавку. Аж потім у Facebook з’явився пост – фото замордованої бабусі опублікували на її ж сторінці терористи.

"О сьомій ранку я побачила найбільше жахіття у моєму житті. Терорист зайшов у дім, вбив її, забрав її телефон, зафільмував жах і опублікував це на стіні у Facebook. Ось як ми дізналися про її смерть", – поділилася вбита горем дівчина.

Бабуся дівчинки прожила усе своє життя у Нір Оз, містечку недалеко від Сектору Гази. Коли ж атакував ХАМАС жінка навіть не встигла зателефонувати родичам. Найімовірніше, вона переховувалася вдома, де її і знайшли бойовики. За словами дівчини, вони були дуже близькі зі своєю бабусею. Мор називала її "вчителькою життя", часто публікувала зворушливі спільні фото.

"Як тільки ми вийшли зі сховища, моя тітка покликала мати і почала кричати: Дивись у Фейсбук! Мама навіть не змогла відкрити застосунок – так вона тремтіла! Я зайшла зі свого телефону і побачила цей жах, найбільшу трагедію у своєму житті. Моя бабуся лежала на підлозі у крові, вбита на відео. Терористи просто взяли її телефон та виставили це у її Фейсбук. Так я дізналася про це", – відзначила дівчина.

Бойовики не шкодували нікого

За словами дівчини, терористи вбивали та викрадали всіх у Нір Оз. Підтверджують це і численні відео звірств бойовиків, які вони самі цинічно виставляють у соцмережі. Ось один із бойовиків звертається до своїх підписників. У нього в заручниках дівчина та літня жінка. А на цих кадрах терористи заходять на чуже подвір’я, нещадно вбивають пса та вриваються в дім, який потім спалюють.

Деяким людям вдалося виїхати з епіцентру бійні, яка трапилася на музичному фестивалі на півдні Ізраїлю. Однак врятуватися вдалося не усім. На кадрах з відеореєстратора видно, як хамасівці перестріли людей на дорозі та розстріляли з автоматів.

Німкеню з фестивалю знайшли живою

На щастя, схоже, вдалося знайти німецьку туристку Шані Лук. Її знімки побачив весь світ – напівоголену дівчину в перший день війни терористи вивезли до Гази. За словами матері, Шані наразі у важкому стані перебуває в одній із лікарень Сектору Гази. Мати благає евакуювати доньку додому.

Влада Ізраїлю заявляє, що станом на 10 жовтня внаслідок атак ХАМАСУ загинуло понад 800 цивільних ізраїльтян та 123 військових. Кажуть, що уже ліквідували 1500 терористів. В ООН звітують і про цивільні втрати в Секторі Гази. Станом на вечір 9 жовтня їх майже тисяча.

Звісно, що подібні звірства не просто сколихнули Ізраїль, але й змотивували місцевих. Довжелезні черги з автомобілів резервістів зафіксували біля однієї з військових баз. Усі вони хочуть приєднатись до ЦАХАЛу.

"Ось так там люди націлені захисти свою правду. Мені ці кадри нагадують черги до військкоматів в Україні у лютому 2022-го", – підкреслив журналіст.

Нагадаємо, що у вівторок, 10 жовтня, представників преси було запрошено оглянути місце масового вбивства в кібуці Кфар-Аза, громаді, яку атакували терористи ХАМАСу. Зараз Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) продовжує вивозити тіла жертв із будинків, де їх було вбито. Серед них — близько 40 немовлят, деякі з них обезголовлені.

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