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Нові або у ЗСУ, або знищені: Росія береться відновлювати старі радянські танки 60-х років

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Нові або у ЗСУ, або знищені: Росія береться відновлювати старі радянські танки 60-х років

Фото: Associated Press

Відомо, українська армія станом на 12 жовтня знищила понад 2500 тис. російських танків.

Країна-терористка Росія, ймовірно, через дефіцит планує відновити 800 старих радянських танків Т-62 випуску 60-х років у найближчі три роки.

Про це повідомив депутат Держдуми РФ Гурулєв під час відвідування 103-го ремонтну заводу, відео публікує "Оперативний ЗСУ.

На відео, поширеному у телеграм-каналі, видно, як російський депутат інспектує завод з виробництва двигунів танків, які мають бути вставлені у радянські. Таким способом депутат Держдуми сподівається вдихнути життя у старе озброєння. На кадрах Гурулєв розглядає один з таких типів двигунів. 

Варто зазначити, у російської армії є пробелеми із кількістю танків. Їх або "демілітаризували" українські військові, або "затрофеїли" на власного користування. Днями моніторингова група "Білоруський гаюн" вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко може постачати російським окупантам танки. 

Зауважимо, за даними Генерального штабу Збройних сил, українська армія станом на 12 жовтня знищила понад 2500 тис. російських танків. Окрім цього, російські війська втратили:

  • бойових броньованих машин / APV ‒ 5181 (+19) од,
  • артилерійських систем  – 1507 (+11) од,
  • РСЗВ  – 355 (+2) од,
  • засоби ППО  ‒ 182 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3927 (+11) од,
  • спеціальна техніка ‒ 136 (+0).

Втрати росіян на 12 жовтня: українські бійці знищили 270 окупантів та купу важкої техніки

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