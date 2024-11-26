Нові американські БпЛА, випробувані на передовій в Україні, можуть змінити перебіг війни – Newsweek

Це високошвидкісний безпілотник-перехоплювач з електричним двигуном, призначений для знищення ворожих безпілотників, як-от іранські "Шахеди".

Високошвидкісний безпілотник-перехоплювач з електричним двигуном Hitchhiker може змінити перебіг війни. В Україні його випробовують на фронті.

Про це йдеться у матеріалі Newsweek.

Новий американський дрон був розроблений двома провідними технологічними компаніями у США: IronNet та Astrion.

Високошвидкісний безпілотник-перехоплювач з електричним двигуном Hitchhiker / Фото: скриншот відео

"Технологія протидії безпілотникам продемонструвала разючий потенціал для боротьби з дронами в реальних бойових ситуаціях та підвищення рівня розвідки на полі бою. Hitchhiker – це високошвидкісний БпЛА-перехоплювач з електродвигуном, призначений для знищення ворожих дронів, як-от іранський "Шахед" (Shahed)", – йдеться у Newsweek.

Переваги нового БпЛА

І робить це новий БпЛА "більш ефективно в економічному плані", ніж традиційні оборонні системи, як-от дорогі ракети для Patriot.

Високошвидкісний безпілотник-перехоплювач з електричним двигуном Hitchhiker / Фото: скриншот відео

В США вже назвали цей дрон "геймченджером".

Зокрема, інвестор у галузі кібербезпеки адмірал Майк Гʼюїтт сказав, що США поділилися такими технологіями "з різними лідерами в Україні, які перебувають на передовій".

"І я скажу вам, що зворотний зв'язок, який ми отримали, – як швидко ви можете доставити ці можливості сюди? І це від людей, які дійсно працюють на передовій на дуже високому рівні. Тому ми сприйняли це з великою впевненістю в тому, що це може змінити правила гри в Україні. Ми маємо намір принести це спільне партнерство до України", – сказав Гʼюїтт.

Нагадаємо, українські експерти зазначили, що РФ досягла суттєвого збільшення виробництва дронів. Вона продовжує масштабувати його, щоб тероризувати, зокрема, і столицю України.

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