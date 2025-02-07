Нові дані про втрати у війні Росії та України: Трамп назвав шокувальні цифри

Трамп висловився про загиблих у війні.

Дональд Трамп озвучив свої оцінки щодо втрат обох сторін у війні. За його словами, Росія втратила близько 800-900 тисяч військових, зокрема загиблими й пораненими, а Україна – 700 тисяч.

Про це він сказав в етері Fox News.

"Так прикро, що це сталося, якби я був президентом, цього б не трапилося. Так боляче бачити, що відбувається. Стільки загиблих, до речі, багато міст зруйновано", – зазначив президент США.

Також він заявив, що адміністрація президента Сполучених Штатів хоче "захистити підземні ресурси України".

Трамп повідомив, що Вашингтону потрібно щось отримати замість грошей, витрачених на Україну.

"Ніхто більше не користуватиметься США", – наголосив він.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що не виключає можливості своєї зустрічі з Володимиром Путіним.

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