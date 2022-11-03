"Нові дані жахають": генетично змінені комарі можуть змінити тривалу боротьбу Африки з малярією

Вчений Фіцум Тадессе представив дослідження на зустрічі Американського товариства тропічної медицини в Сіетлі, припустивши, що інвазивні комари також відповідальні за спалах захворювання в Ефіопії.

Про це пише видання The Guardian.

Вид комарів, відомий як Anopheles stephensi, в основному зустрічався в Індії та Перській затоці. 2012 року він був виявлений у Джибуті, а потім був знайдений у Судані, Сомалі, Ємені та Нігерії.

Передбачається, що саме ці комарі викликали нещодавнє зростання захворюваності на малярію в Джибуті, що спонукало Всесвітню організацію охорони здоров'я спробувати зупинити подальше поширення цих комах в Африці.

У січні представники охорони здоров'я в Діре-Дава, великому транспортному вузлі, повідомили про стрімке зростання захворюваності на малярію. Тадессе, провідний науковий співробітник Дослідницького інституту Армауера Гансена в Аддіс-Абебі, разом зі своєю командою вирушив на дослідження. Вони відстежили понад 200 випадків захворювання на малярію, досліджували прилеглі місця скупчення комарів та перевірили інвазивних комарів на наявність малярійного паразита.

Вони не виявили великої кількості комарів, які розповсюджують малярію в Африці. Натомість вони виявили високу щільність інвазивних комарів. Тадессе та його колеги дійшли висновку, що інвазивні комарі "тісно пов'язані" зі спалахом захворювання.

"Ці нові дані жахають. Якщо ці комарі приживуться в Африці, це може бути дуже погано", - сказав Томас Черчер, професор динаміки інфекційних захворювань в Імперському коледжі Лондона.

За його словами, більшість випадків поширення малярії в Африці припадає на сільські райони, оскільки місцеві комарі не люблять розмножуватися у забруднених містах чи штучних ємностях. Але інвазивні комарі можуть процвітати за таких умов.

Однак через неповноту спостережень вчені не знають, наскільки поширені інвазивні комарі та скільки малярії вони викликають.

Ефіопський дослідник малярії Аклілу Гетнет сказав, що цього року чиновники відзначають значне зростання захворюваності. Він звинуватив у цьому триваліші сезони дощів і збройний конфлікт на півночі Ефіопії, який відволікає ресурси на боротьбу з малярією.

Уповільнення прогресу у боротьбі з малярією ще більше ускладнює зусилля щодо зупинки паразитарного захворювання, яке, за оцінками, щороку вбиває понад 600 тисяч осіб, переважно в Африці.

Раніше вчені з Університету штату Вашингтон провели експеримент із самками комарів виду Aedes aegypti. У результаті вони з'ясували, що комарів приваблює не тільки вуглекислий газ із нашого дихання, але й кілька кольорів одягу людини.

Пандемії світу: малярія – Секретні матеріали

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