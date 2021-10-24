Нові деталі про загибель Гатчінс і затримання наркобарона в Колумбії. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- За день до смертельного інциденту на зніманнях вестерну "Іржа" з Алеком Болдвіном частина знімальної групи звільнилася з міркувань безпеки. Читати далі –>
- У Колумбії затримали найбільш розшукуваного в країні наркоторговця Дайро Антоніо Усугу на прізвисько Отоніель. Зловмисник очолює угруповання "Клан дель Гольфо" або "Клан Затоки". Читати далі –>
- В американському штаті Техас під час змагань з дрег-рейсінгу Airport Race Wars 2 в аеропорту "Кервілл" автомобіль в'їхав у натовп глядачів. Внаслідок інциденту загинули двоє дітей 6 і 8 років. Водночас 34-річний винуватець події перебуває у стабільному стані. Читати далі –>
- Поранений під час знімань вестерну "Іржа" режисер Джоел Соуза "спустошений" після загибелі операторки з України Галини Гатчінс, яку випадково застрелив голлівудський актор Алек Болдвін. Читати далі –>
- Держдепартамент США вніс громадян Росії до категорії "безпритульні національності", порадивши їм подавати заяви на імміграційні візи через американське посольство у Варшаві. Читати далі –>