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Нові деталі про загибель Гатчінс і затримання наркобарона в Колумбії. П'ять новин, які ви могли проспати

Нові деталі про загибель Гатчінс і затримання наркобарона в Колумбії. П'ять новин, які ви могли проспати

Галина Гатчінс / instagram.com/halynahutchins

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • За день до смертельного інциденту на зніманнях вестерну "Іржа" з Алеком Болдвіном частина знімальної групи звільнилася з міркувань безпеки. Читати далі –>
  • У Колумбії затримали найбільш розшукуваного в країні наркоторговця Дайро Антоніо Усугу на прізвисько Отоніель. Зловмисник очолює угруповання "Клан дель Гольфо" або "Клан Затоки". Читати далі –>
  • В американському штаті Техас під час змагань з дрег-рейсінгу Airport Race Wars 2 в аеропорту "Кервілл" автомобіль в'їхав у натовп глядачів. Внаслідок інциденту загинули двоє дітей 6 і 8 років. Водночас 34-річний винуватець події перебуває у стабільному стані. Читати далі –>
  • Поранений під час знімань вестерну "Іржа" режисер Джоел Соуза "спустошений" після загибелі операторки з України Галини Гатчінс, яку випадково застрелив голлівудський актор Алек Болдвін. Читати далі –>
  • Держдепартамент США вніс громадян Росії до категорії "безпритульні національності", порадивши їм подавати заяви на імміграційні візи через американське посольство у Варшаві. Читати далі –>
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