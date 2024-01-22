Нові домовласники знайшли у морозилці відрубану людську голову – фото

Поки що невідомо, кому вона належала.

Нові домовласники в Колорадо, США, були шоковані сюрпризом, коли вони знайшли людську голову в занедбаній морозильній камері у дворі свого будинку.

Про це повідомляє CBS News.

Невідомі покупці щойно купили будинок у Гранд-Джанкшені та вдень прибирали реліквії попередніх власників.

Нові мешканці розмістили в Інтернеті оголошення про те, що люди можуть прийти та забрати залишені там "безкоштовні речі", розповів сусід Western Slope Now.

Сім'я придбала дім і знайшла в морозилці відрубану людську голову / Фото: KREX

За словами сусіда, одним із цих предметів була морозильна камера, що залишилася біля гаража.

"Там лежала чорна сумка", - сказав він. "Вони відкрили сумку, і звідти випала людська голова".

Сім'я придбала дім і знайшла в морозилці відрубану людську голову / Фото: KREX

Представники офісу шерифа округу Меса розглядають знахідку як доказ можливого вбивства.

Хоча вони не поділилися подробицями цієї справи, поліцейські запевнили громадськість, що загрози немає і що це, скоріш за все, "поодинокий інцидент".

Сім'я придбала дім і знайшла в морозилці відрубану людську голову / Фото: KREX

Сусід також поділився, що у цьому будинку жили мама та її син. Вони поїхали того ж дня, коли дім продали.

"Наскільки я розумію, цей джентльмен дбав про свою маму", - розповів він. "У них ніколи не було багато людей".

Сім'я придбала дім і знайшла в морозилці відрубану людську голову / Фото: KREX

Влада не розголошує, кому колись належала голова.

Нагадаємо, у Німеччині українка вбила знайомого, бо не хотіла з'їжджати з будинку. Вона постала перед судом.

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