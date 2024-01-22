Нові домовласники знайшли у морозилці відрубану людську голову – фото

Поки що невідомо, кому вона належала.
Нові домовласники в Колорадо, США, були шоковані сюрпризом, коли вони знайшли людську голову в занедбаній морозильній камері у дворі свого будинку.
Про це повідомляє CBS News.
Невідомі покупці щойно купили будинок у Гранд-Джанкшені та вдень прибирали реліквії попередніх власників.
Нові мешканці розмістили в Інтернеті оголошення про те, що люди можуть прийти та забрати залишені там "безкоштовні речі", розповів сусід Western Slope Now.
За словами сусіда, одним із цих предметів була морозильна камера, що залишилася біля гаража.
"Там лежала чорна сумка", - сказав він. "Вони відкрили сумку, і звідти випала людська голова".
Представники офісу шерифа округу Меса розглядають знахідку як доказ можливого вбивства.
Хоча вони не поділилися подробицями цієї справи, поліцейські запевнили громадськість, що загрози немає і що це, скоріш за все, "поодинокий інцидент".
Сусід також поділився, що у цьому будинку жили мама та її син. Вони поїхали того ж дня, коли дім продали.
"Наскільки я розумію, цей джентльмен дбав про свою маму", - розповів він. "У них ніколи не було багато людей".
Влада не розголошує, кому колись належала голова.
Нагадаємо, у Німеччині українка вбила знайомого, бо не хотіла з'їжджати з будинку. Вона постала перед судом.
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