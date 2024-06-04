Нові кінцівки, нове життя: як Німеччина дарує надію пораненим українським воїнам

Війна Росії проти України залишила десятки тисяч людей з ампутованими кінцівками та іншими серйозними пораненнями. Поки в Україні важко отримати якісні протези, німецька громадська організація "Міст життя Україна" допомагає українським військовим отримати виготовлені на замовлення протези та реабілітацію в Берліні.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року кількість людей з ампутованими кінцівками в Україні, за оцінками німецьких офіційних осіб, сягає від 30 000 до 50 000. Серед них - солдати Павло Кушніров та Віталій Сайко-Казаков, які втратили ноги під час запеклих боїв на сході України.

Про це пише CNN.

Павло Кушніров був серед українських військових, які воюють у східному місті Бахмут у складі 114-ї бригади територіальної оборони того сонячного дня минулої зими, коли російські обстріли назавжди змінили його життя.

"Дві доби наша частина перебувала під сильним обстрілом російської артилерії та безпілотників. Того ранку – 5 грудня – снаряди знайшли мене", – сказав CNN у Берліні 43-річний бородатий солдат, який зараз пересувається на інвалідному візку, показуючи, де мають бути його ноги: одна ампутована трохи нижче колінного суглоба, друга — вище коліна.

42-річний український військовий Віталій Сайко-Казаков служив у 19-му окремому стрілецькому батальйоні в Червонопопівці, на лінії фронту, де сходяться Луганська та Донецька області України. Під час бою з російськими військами 1 липня минулого року йому відірвало ліву ногу.

"Я одразу наклав собі джгут і, на щастя, залишився при свідомості. На адреналіні, мабуть, рятувався", – сказав він. Його права нога отримала серйозні травми з відкритим переломом, і врешті її довелося ампутувати у Львові. Три місяці він був прикутий до лікарняного ліжка.

В Україні важко отримати якісні протези кінцівок і догляд за ними. Зараз німецька неурядова організація "Міст життя Україна", започаткована Джанін фон Вольферсдорф, працює над тим, щоб доставити поранених українських військових до Берліна, щоб їм могли встановити виготовлені на замовлення протези та пройти лікування, яке дозволить їм вести максимально нормальний спосіб життя.

Кушніров і Сайко-Казаков – одні з перших із 60 важкопоранених українських військових, які отримають лікування в Німеччині завдяки берлінській громадській організації "Міст життя Україна". Вони сподіваються незабаром почати те, що вони бачать як нове життя. "Дзвонив мій лікар і сказав, що є можливість поїхати за кордон, щоб я протезувався. Тому я сказав "добре". Колись нас були сотні, тепер таких, як я, тисячі", – сказав Віталій.

В Берліні над виготовленням протезів працює команда досвідчених техніків-ортопедів. "Через тяжкість ампутацій у тих, хто вижив, часто залишаються кукси, які не дозволяють встановити протези звичайного розміру", - пояснює ортопед Марко Генсль з німецької медичної компанії Seeger, який є одним із п’яти техніків-ортопедів у Берліні, що виготовляють індивідуальні протези для солдатів.

Окрім фізичної реабілітації, проект "Міст життя Україна" забезпечує пораненим солдатам психологічну підтримку та консультації з харчування. Мета - допомогти їм повернутися до максимально повноцінного життя.

Але амбіції організації сягають далі Берліна. Засновниця "Міст життя Україна" прагне відкрити центри протезування в Києві та інших містах України. Для цього в рамках проєкту шестеро українських стажистів проходять тримісячне навчання в Берліні, щоб опанувати мистецтво виготовлення якісних протезів.

"Ми хочемо дати українським пораненим солдатам нове життя", - каже Джанін фон Вольферсдорф.

Для Павла Кушнірова та Віталія Сайко-Казакова цей проєкт - не лише шанс знову ходити. Це можливість продовжити боротьбу за Україну, хоч і в іншій ролі.

"Я знаю, що більше не зможу воювати на передовій, - каже Кушніров, - але є багато інших речей, які я можу зробити... Усюди, де я можу допомогти, я це зроблю".

Нагадаємо, боєць підрозділу “Стугна” у складі спецпідрозділу “Тимура” ГУР МО України на позивний “Каховка” розповів, що найкращим психологом після важкого поранення для нього стала кохана дівчина. В ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA військовий розповів, що пообіцяв їй стати на ноги і знову почати ходити.

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