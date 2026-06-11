Дональд Трамп / © Associated Press

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Європейські лідери хочуть спробувати переконати президента Дональда Трампа на саміті «Великої сімки» у Франції підтримати плани щодо просування нових мирних переговорів між Росією та Україною.

Про це повідомили джерела видання Bloomberg, які побажали залишитися анонімними.

За даними співрозмовників видання, Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що зараз з’явилося вікно можливостей для переговорів, оскільки війна змістилася на користь України.

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Що пропонують лідери ЄС у переговорах

Лідери так званих країн «Європейської трійки» (E3) хочуть, щоб Путін погодився:

на негайне припинення вогню,

надав Україні надійні гарантії безпеки, зокрема розгортання багатонаціональних сил.

Журналісти зазначають, що ці та інші пропозиції вказані у спільній заяві з президентом України Володимиром Зеленським після переговорів у Лондоні.

«Враховуючи, що повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року триває вже п’ятий рік, російські війська досягають незначного прогресу на полі бою ціною втрат, які зростають щодня, тоді як її економіка переживає труднощі на тлі підвищення цін на нафту під час війни на Близькому Сході», — вважають у виданні.

Україна також веде тривалу кампанію ударів усередині Росії, спрямованих на нафтопереробні заводи та компанії, пов’язані з оборонним виробництвом, проникаючи глибше в країну.

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Переговори під керівництвом США зайшли в «глухий кут»

Журналісти вважають, що учасники E3 мають намір відвоювати більшу роль впливу Європи у формуванні переговорів між Україною та Росією, бо перемовини під керівництвом США зайшли в глухий кут. Наразі Вашингтон зосередився на конфлікті з Іраном.

Лідери ЄС хочуть, щоб Трамп підтримав їхні пропозиції і посилив тиск на Росію. Таким чином, змусити Путіна сісти за стіл переговорів за участю посадовців з Європи, США, України та Росії уже наступного місяця.

П’ять умов миру від Європи

Після зустрічі із Володимиром Зеленським лідери Великої Британії, Франції, Німеччини опублікували спільну заяву, в якій озвучили п’ять умов миру в Україні. У Кремлі назвали подібні заяви союзників України «непослідовними».

Тим часом у Франції наступного тижня планується зустріч «Великої сімки». В українському МЗС заявили, що можлива зустріч Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа на полях саміту G7 наразі залишається неузгодженою.

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