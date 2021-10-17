Нові підводні човни США та дивні делікатеси мафії. П'ять новин, які ви могли проспати

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
П'ять новин, які ви могли проспати:
- Перший американський стратегічний атомний підводний човен класу Columbia, оснащений міжконтинентальними балістичними ракетами з ядерними боєголовками, буде коштувати близько $ 8,5 млрд, Читати далі –>
- В Італії поліцейські, які проводили антинаркотичний рейд на фермі з виробництва канабісу, в одному з приміщень виявили понад дві сотні заморожених тушок гризунів — сонь. Читати далі –>
- Закарпатські кажани тепер мають власні будинки. Читати далі –>
- Мінімум 46 співробітників правоохоронних органів ФРН постраждали в ході операції з виселення лівих активістів зі сквота— незаконно зайнятого покинутого житлового приміщення в центрі Берліна. Читати далі –>
- Піщані дюни на північному сході Шотландії було завданої значної шкоди в результаті спорудження там поля для гольфу колишнім президентом США Дональдом Трампом. Читати далі –>