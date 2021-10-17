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Нові підводні човни США та дивні делікатеси мафії. П'ять новин, які ви могли проспати

Нові підводні човни США та дивні делікатеси мафії. П'ять новин, які ви могли проспати

Вікіпедія

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Перший американський стратегічний атомний підводний човен класу Columbia, оснащений міжконтинентальними балістичними ракетами з ядерними боєголовками, буде коштувати близько $ 8,5 млрд, Читати далі –>
  • В Італії поліцейські, які проводили антинаркотичний рейд на фермі з виробництва канабісу, в одному з приміщень виявили понад дві сотні заморожених тушок гризунів — сонь. Читати далі –>
  • Закарпатські кажани тепер мають власні будинки. Читати далі –>
  • Мінімум 46 співробітників правоохоронних органів ФРН постраждали в ході операції з виселення лівих активістів зі сквота— незаконно зайнятого покинутого житлового приміщення в центрі Берліна. Читати далі –>
  • Піщані дюни на північному сході Шотландії було завданої значної шкоди в результаті спорудження там поля для гольфу колишнім президентом США Дональдом Трампом. Читати далі –>
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