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Нові подробиці обміну Медведчука та удар дроном по Кривому Розі: головні новини ночі 2 жовтня

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Нові подробиці обміну Медведчука та удар дроном по Кривому Розі: головні новини ночі 2 жовтня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 2 жовтня:

  • Авторитетне американське видання повідомило подробиці обміну звинуваченого в державній зраді лідера проросійської партії та кума Путіна на героїв Маріуполя. Читати далі –>
  • У ніч проти 2 жовтня російська армія з використанням дронів-камікадзе завдала удару по місту Кривий Ріг. Читати далі –>
  • Представник польських спецслужб повідомив про завершення будівництва захисного бар’єру на кордоні із Білоруссю. Читати далі –>
  • Уряд Австралії запровадив адресні санкції та заборону на поїздки щодо 28 призначених Росією “високопосадовців” на окупованих територіях України. Читати далі –>
  • Під час безладів після футбольного матчу в Індонезії загинуло понад 120 людей. Читати далі –>

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