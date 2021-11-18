Нові подробиці убивства Гатчінс та загибель відомого репера. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Помічник режисера за сценарієм фільму "Іржа" Мемі Мітчелл подала позов проти Алека Болдвіна. Стверджується, що у сценарії фільму не було епізоду зі стріляниною з пістолета. Читати далі –>
- Відомого репера Янга Дольфа застрелили в магазині в місті Мемфіс, що в штаті Теннессі. Читати далі –>
- Американська компанія Apple заявила про можливість проведення юзера самостійного ремонту її пристроїв, для чого виробник зробить можливим замовлення оригінальних запчастин не тільки авторизованими сервісами. Читати далі –>
- Правоохоронці отримали 210 тисяч повідомлень про підробку COVID-сертифікатів. Читати далі –>
- Група лікарів під егідою омбудсмена Грузії Ніно Ломджарія оприлюднила інформацію з медичного огляду 16 листопада колишнього президента Міхеіла Саакашвілі у тюремній лікарні. Читати далі –>