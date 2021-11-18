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Нові подробиці убивства Гатчінс та загибель відомого репера. П'ять новин, які ви могли проспати

Нові подробиці убивства Гатчінс та загибель відомого репера. П'ять новин, які ви могли проспати

pixabay.com

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Помічник режисера за сценарієм фільму "Іржа" Мемі Мітчелл подала позов проти Алека Болдвіна. Стверджується, що у сценарії фільму не було епізоду зі стріляниною з пістолета. Читати далі –>
  • Відомого репера Янга Дольфа застрелили в магазині в місті Мемфіс, що в штаті Теннессі. Читати далі –>
  • Американська компанія Apple заявила про можливість проведення юзера самостійного ремонту її пристроїв, для чого виробник зробить можливим замовлення оригінальних запчастин не тільки авторизованими сервісами. Читати далі –>
  • Правоохоронці отримали 210 тисяч повідомлень про підробку COVID-сертифікатів. Читати далі –>
  • Група лікарів під егідою омбудсмена Грузії Ніно Ломджарія оприлюднила інформацію з медичного огляду 16 листопада колишнього президента Міхеіла Саакашвілі у тюремній лікарні. Читати далі –>
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