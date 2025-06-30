Нові подробиці аварії автобуса з українцями в Румунії: МЗС прокоментувало ситуацію

ДТП у Румунії

Реклама

У Румунії поблизу міста Бакеу вранці в понеділок сталася ДТП за участю українського автобуса, в якому їхали 60 громадян України, та румунського мікроавтобуса. Внаслідок зіткнення загинула громадянка Румунії. Троє людей дістали поранення, серед них — одна українка.

Про це пише «Європейська правда».

Деталі та наслідки аварії

За даними МЗС, постраждалій громадянці України надали медичну допомогу на місці, госпіталізація їй не знадобилася.

Реклама

Румунські правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП. Українських водіїв автобуса опитали як свідків. Перевізник оперативно надав інший автобус, і українці змогли продовжити свою подорож.

Нагадаємо, в Румунії, на північному сході країни, автобус з українцями в’їхав у мікроавтобус. Внаслідок ДТП загинула жінка, яка перебувала в мікроавтобусі.

Аварія сталася вранці 30 червня на трасі DN2 у жудці Бакеу. Автобус, у якому перебувало 60 громадян України, зокрема 21 дитина, зіткнувся з румунським мікроавтобусом, де також були пасажири.