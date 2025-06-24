Нові подробиці скандалу у Парижі: педофіл хотів "одружитись" із 9-річною дівчинкою з України

У Франції спалахнув скандал через "весілля" у Діснейленді / © Pexels

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У Франції повідомили нові подробиці щодо скандального «весілля» у паризькому Діснейленді. Як виявилось, 39-річний чоловік, якого у Великій Британії розшукують через сексуальні злочини, намагався «одружитись» із 9-річною дівчинкою з України.

Про це пише французьке видання france24.com.

Що відомо про скандал у Франції

Прокуратура Франції підозрює чоловіка у тому, що він найняв «Діснейленд» перед його відкриттям для відвідувачів у суботу для проведення постановочного весільного заходу, уклавши контракт на суму 130 000 євро.

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Спочатку повідомлялось, що «наречений» — це 22-річний чоловік. Проте згодом слідство встановило, що це — 39-річний британець, який має судимість за сексуальні злочини, зокрема і педофілію. Наразі його розшукують у Великій Британії, оскільки він не виконує «своїх зобов’язань як зареєстрований сексуальний злочинець».

«Британець грав „роль нареченого після того, як його професійно загримували, щоб показати обличчя, абсолютно відмінне від його власного“, — повідомив AFP прокурор регіону Жан-Батіст Бладьє.

Прокурор заявив, що розслідування показало, що «шлюб» насправді був «фіктивною церемонією, призначеною для приватної зйомки».

«Британець підозрюється у „вербуванні за допомогою громадянина Латвії інших громадян Латвії для забезпечення безперешкодного проведення заходу, а також близько 100 французьких статистів, які були помилково представлені в паризькому Діснейленді як весільні гості“, — заявив прокурор.

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У якому стані 9-річна дівчинка

Українська дитина, яка прибула до Франції за два дні до події, не зазнала «жодного насильства, ні фізичного, ні сексуального» і «не була змушена грати роль» нареченої, повідомляє місцева прокуратура.

За словами прокурора, паризький Діснейленд був обманутий: «організатор видавав себе за громадянина Латвії і використовував фальшиві документи для забезпечення контракту на оренду парку».

За словами джерела видання в поліції, яке побажало залишитися неназваним, захід мав відбутися між 5:00 і 7:00 ранку за місцевим часом, у неробочий час, у приватизованому приміщенні, «загальною вартістю 130 000 євро».

Але в неділю паризький Діснейленд підкреслив у заяві, надісланій агентству AFP, що захід був «негайно скасований» його командою «після виявлення значних порушень».

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Що відомо про «нареченого»

Британське видання Mirror повідомило, що працівники Діснейленду повідомили поліцію після того, як «наречений» був помічений з дитиною, одягненою в чотиридюймові підбори, приклеєні до її ніг, у супроводі її матері-українки, на приватній вечірці, що відбулася о 5 ранку в суботу, до того, як атракціон був відкритий для відвідувачів.

«Британця, заарештованого після спроби одружитися з дев’ятирічною дівчинкою в паризькому Діснейленді, було ідентифіковано як хижого педофіла, який переховується від влади у Великобританії. Чоловік був заарештований, коли весілля на світанку мало розпочатися біля замку Сплячої красуні у французькому тематичному парку Діснейленду. Спочатку вважалося, що йому 22 роки, однак поліція встановила, що насправді йому 39 років, і його розшукує поліція Великої Британії. Ім’я чоловіка не називається через французькі законодавчі обмеження», — пише Mirror.

Нагадаємо, чотири людини — ймовірний наречений, мати дитини з України, а також двоє громадян Латвії — були затримані. Всі вони проходять у справі щодо шахрайства та відмивання грошей.