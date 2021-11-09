Нові правила боротьби з пандемією: у Сингапурі невакциновані будуть лікуватися від CОVID-19 власним коштом

Нові правила боротьби з пандемією: у Сингапурі невакциновані будуть лікуватися від CОVID-19 власним коштом

Наразі в країні повний курс вакцинації вже пройшло 85% населення.

Без вакцинації лікування від коронавірусу власним коштом. Сингапур готується ввести нові правила у боротьбі з вірусом.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.14:00 9 листопада.

Кажуть, такі кроки вимушені, адже, як виявилося, дві третини пацієнтів похилого віку, які за останній місяць опинилися в реанімації, нещеплені. Усім невакцинованим держава дає місяць на щеплення, а далі платити за власне лікування від СOVID-19 їм доведеться самим.

Обмеження не стосуватимуться дітей віком до 12 років та тих, кому щеплення протипоказане. Наразі у Сингапурі повний курс вакцинації вже пройшло 85% населення, ще 18% ревакцинувалися.

Новини світу: у Сингапурі невакцинованим доведеться лікуватися від COVID власним коштом

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