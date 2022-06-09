Нові правила працевлаштування та припинення виплат фіндопомоги: Польща готує важливі зміни для українських біженців

Польський уряд оголосив про низку змін щодо перебування біженців з України, які набудуть чинності з 1 липня 2022 року.

Полякам, які забрали біженців до своїх домівок на початку війни, більше не будуть платити по 40 злотих на день. Виплати можуть залишити для громадян Польщі, які приймають вдома неповнолітніх осіб, вагітних та багатодітних жінок.

Про це повідомляють в аналітичному центрі агенції працевлаштування Gremi Personal.

Крім того, чиновники планують внести зміни щодо працевлаштування у спеціальному законі про тимчасову охорону біженців з України. Наразі, відповідно до положень закону, вони можуть працювати в Польщі без дозволу на роботу. Роботодавцю достатньо повідомити про це в службу зайнятості протягом 14 днів з моменту прийняття на роботу такої особи.

Згідно з пропозиціями уряду, тепер таке повідомлення має містити дані про робочий час іноземця та розмір оплати праці, яких роботодавець буде зобов’язаний дотримуватися.

Як зазначають у агенції, ці зміни спрямовані на захист прав українців і ефективніший контроль з боку прикордонної служби або Національної інспекції праці.

"Ці зміни мають стимулювати мігрантів стати більш незалежними від допомоги з одного боку, а з іншого – змушують роботодавців працевлаштовувати їх відповідальніше. Наразі біженці з України через незнання польського законодавства, мови та скрутне матеріальне становище часто наражаються на експлуатацію з боку недобросовісних роботодавців. Зміни дозволять цивілізувати ринок працевлаштування українців, на якому з середини березня зафіксовано досить багато порушень", - зазначив генеральний директор Gremi Personal Томаш Богдевич.

За даними експертів агенції Gremi Personal, попри те, що чоловіки є більш бажаними на ринку праці, кількість пропозицій для українських жінок також вища, ніж у березні та квітні.

Зазначимо, що за інформацією Міністерства сім’ї та соціальної політики Польщі близько 1,1 мільйона українських біженців отримали номер PESEL. Майже половина прибулих – діти та підлітки: неповнолітні становлять аж 47% осіб, що звертаються по PESEL. 48% – дорослі жінки, і лише менше 5% – дорослі чоловіки. Працевлаштувалися в Польщі вже понад 160 тисяч – тобто більше третини дорослих. 117 тисяч з них – жінки.

Нагадаємо, що за добу до України повернулось на 1 тисячу осіб більше, аніж виїхало за кордон.