Нові правила в російській армії викликали шквал критики всередині країни — ISW

Після масштабної "бавовни" окупантів у Макіївці на Донеччині російське Міноборони намагається підвищити професіоналізм своєї армії та запровадити нові правила.

Міністерство оборони Росії стикається з хвилею критики всередині країни через нововведення щодо армії РФ.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Нові правила Міноборони РФ, зокрема, обмежують використання особистих транспортних засобів та деяких персональних електронних пристроїв у зоні бойових дій. Крім того, з'явилися нові стандарти догляду та гігієни на передовій.

"Міністерство оборони Росії намагається підвищити професіоналізм у російських збройних силах і, ймовірно, перевірити й підвищити ефективність своїх командних структур аж до рівня малих підрозділів", - кажуть у ISW.

Таким чином Росія прагне оцінити здатність командирів нижчого рівня виконувати накази відповідно до стандартів. Цю проблему в російському Міноборони висвітлив удар ЗСУ по окупантах у Макіївці 31 грудня, де загинуло до 400 мобілізованих росіян. Після удару в Макіївці Міноборони Росії, ймовірно, визнало відсутність належної практики оперативної безпеки серед військовослужбовців.

Проблема догляду за собою серед окупантів на передовій також стала каменем спотикання між командирами нижчої ланки та недисциплінованими солдатами, які відмовляються підкорятися наказам.

Кілька відомих представників провоєнного інформаційного простору РФ, зокрема офіційні особи Росії та так званої "ДНР" ухопилися за нові правила і розкритикували самого міністра оборони РФ Шойгу.

Так, депутат Московської міськдуми Андрій Медведєв поскаржився, що Міноборони Росії ігнорує реальні проблеми на фронті і замість цього забороняє пересування особистого автотранспорту в зоні бойових дій, що, за його словами, обмежує можливості волонтерів забезпечувати військовослужбовців РФ на передовій технікою і запасами, які саме Міноборони не може закупити для них.

Крім того, Медведєв і заступник міністра інформації так званої "ДНР" Даніїл Безсонов заявили, що заборона використання персональної електроніки завадить солдатам керувати квадрокоптерами та зберігати карти місцевості в автономному режимі.

Це свідчать про те, що російське військове керівництво намагатиметься запровадити суттєві та стійкі реформи доти, доки вони продовжуватимуть покладати відповідальність за зміни на індивідуальну основу, кажуть аналітики. Найімовірніше, російському МО буде важко ефективно реалізувати ці запропоновані зміни через триваючу фрагментацію в інформаційному просторі, яка сильно суперечить традиційному апарату МО. Наразі Міністерство оборони РФ у своїх реформаз стикається зі значним дефіцитом довіри.

Нагадаємо, українські військові 31 грудня завдали високоточного удару по тимчасовій російській казармі в Макіївці на Донбасі. Здійснити це вдалося завдяки мобільним телефонам росіян, сигнал з яких українці змогли вдало використати на свою користь.

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