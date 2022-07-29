Нові правила в'їзду для "гостей з-за порєбріка": на кордоні з Латвією росіян просять підписати документ про засудження війни

Поки у росіян є ще можливість виїхати до Європи, вони нею користуються, але вже у Латвію їх просто не впускають. На кордоні з Латвією росіян просять підписати документ про засудження війни в Україні, і лише після цього вони можуть в'їхати до країни.

Таким чином Служба державної безпеки Латвії хоче унеможливити подальші ризики, які можуть виникнути через іноземних громадян, які відкрито підтримують російську агресію проти України.

Про це пише латвійське видання lsm.

Звичайно, що російським імігрантам нові правила в'їзду до Латвії не сподобалися і вони почали скаржитися. Мовляв, багато хто вже давно проживає в Латвії. Правоохоронці коротко відповіли: усі, хто в'їжджає з території Росії та Білорусі, підлягають посиленій перевірці та підпису документів про засудження війни проти України.

"Велика кількість іноземців, яким було відмовлено у в’їзді до Латвії, відкрито висловлювали свою підтримку військової агресії Росії проти України та її народу, використовуючи типові кремлівські воєнні пропагандистські меседжі", – повідомили у Службі безпеки Латвії.

Нагадаємо, уряд Латвії погодив збільшення військової підтримки Україні. Про яку саме військову підтримку України йдеться - Міністерство оборони наразі не повідомило.

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