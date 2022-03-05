Нові правила в'їзду для українців до Британії, які прямують до родичів

Нові правила в'їзду для українців до Британії, які прямують до родичів

Тепер можна залишатись у родичів за програмою Ukraine Family Scheme протягом трьох років.

Нові правила в'їзду для українців, які вирушають до Сполученого Королівства до родичів, анонсувало міністерство внутрішніх справ Великої Британії. Відтепер українці матимуть змогу залишатися у родичів за програмою Ukraine Family Scheme протягом трьох років.

«Ми хочемо, щоб люди могли повернутися додому після цього диявольського вторгнення, але зараз правильно надати тисячам людей таку можливість», — повідомили у міністерстві.

«Серце розбивається через жінок і дітей, які змушені залишати батьківщину через монструозне російське вторгнення. Наша розширена система повністю працює, і було чудово побачити перших людей, які подали заявки», – заявила глава МВС Пріті Патель під час візиту до польсько-українського кордону.