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Нові правила в'їзду для українців до Британії, які прямують до родичів

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Нові правила в'їзду для українців до Британії, які прямують до родичів

Associated Press

Тепер можна залишатись у родичів за програмою Ukraine Family Scheme протягом трьох років.

Нові правила в'їзду для українців, які вирушають до Сполученого Королівства до родичів, анонсувало міністерство внутрішніх справ Великої Британії. Відтепер українці матимуть змогу залишатися у родичів за програмою Ukraine Family Scheme протягом трьох років.

«Ми хочемо, щоб люди могли повернутися додому після цього диявольського вторгнення, але зараз правильно надати тисячам людей таку можливість», — повідомили у міністерстві.

«Серце розбивається через жінок і дітей, які змушені залишати батьківщину через монструозне російське вторгнення. Наша розширена система повністю працює, і було чудово побачити перших людей, які подали заявки», – заявила глава МВС Пріті Патель під час візиту до польсько-українського кордону.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, з ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії було завдано таких втрат:

  • особового складу – близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217,
  • бойових броньованих машин – 900,
  • артилерійських систем – 90,
  • РСЗВ — 42,
  • кошти ППО – 11,
  • літаків – 30 од. (Інформація уточнюється),
  • вертольотів – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки — 374,
  • легкі швидкісні катери — 2,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як розпочиналася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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