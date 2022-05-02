Нові правила виїзду за кордон на власному автомобілі: рекомендації НБУ

З початку воєнних дій громадяни України могли перетинати кордони багатьох Європейських країн без поліса "Зелена картка". З 28 квітня поліс вимагають під час в'їзду до Польщі.

«Ця практика, очевидно, поширюватиметься і на кордонах з іншими країнами», — повідомляє НБУ. Нацбанк рекомендує для виїзду за кордон на власному автомобілі придбати поліс «Зелена картка».

Вартість полісу "Зелена картка" залежить від типу транспортного засобу, країни відвідування та терміну дії.

Мінімальний строк на який видаються поліси -15 днів, максимальний - до року.

Ціна на страховий поліс «Зелена картка» визначена МТСБУ і є однаковою для всіх страховиків.

Вартість полісу «Зелена картка» в Україні є нижчою, ніж у більшості країн.

Нацбанк також повідомляє, що за час війни українські страховики разом із МТСБУ налагодили процес транспортування полісів до переміщених офісів страхових компаній та до кордону. Укласти договір міжнародного страхування «Зелена картка» можна зі знижкою 50% в українських страховиків.

Процес оформлення «Зеленої картки» спрощений у зв'язку з воєнним станом, поліси можна пред’являти з будь-якого гаджета.

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