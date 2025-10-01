ТСН у соціальних мережах

Світ
50
2 хв

Нові правила для біженців у Нідерландах: як дохід впливатиме на виплати від 1 жовтня

На українців у Нідерландах чекають зміни, зокрема, подвійне збільшення плати за муніципальне житло.

Віра Хмельницька
Нові фінансові правила для біженців у Нідерландах / © Pixabay

Від жовтня українські біженці, які користуються муніципальним житлом у Нідерландах, зіткнуться зі значним збільшенням обов’язкових щомісячних платежів. Це частина плану уряду щодо справедливого розподілу витрат.

Про це йдеться у матеріалі rfi.

З 1 жовтня 2025 року Королівство Нідерланди запроваджує підвищення так званого особистого внеску (eigen bijdrage) для громадян України, які перебувають під тимчасовим захистом і проживають у житлі, наданому муніципалітетами (гуртожитки, готелі, койко-місця).

Це оновлення стосується системи, яка була вперше введена 1 липня 2024 року. Про нові фінансові умови повідомило RFI Українською з посиланням на офіційну інформацію від Посольства України в Королівстві Нідерланди.

Ключові фінансові зміни від жовтня

Сума щомісячного внеску збільшується більш ніж удвічі.

  • Раніше: 105 євро на дорослого (максимум 210 євро на сім’ю).

  • З 1 жовтня: 244,22 євро на дорослого (максимум 488,44 євро на сім’ю).

  • Перші платіжки з оновленими сумами українці почнуть отримувати вже у листопаді.

Умови сплати та ліміти доходу

Посольство наголошує, що правило щодо внеску є досить гнучким. Сплачувати його потрібно лише за дотримання двох умов:

Особа не отримує базової грошової допомоги на проживання (leefgeld).

Після сплати внеску у розпорядженні особи залишається сума, не менша за встановлений розмір базової допомоги для людей без доходу.

Крім того, запроваджується «поріг у 115%».

  • Якщо дохід українця не перевищує 115% мінімального прожиткового рівня (leefgeld), муніципалітет має право зменшити внесок або навіть повністю звільнити від нього.

  • Якщо дохід перевищує 115% цього мінімального рівня, доведеться платити повний внесок, і при цьому буде припинена виплата базової допомоги (leefgeld).

  • Біженці також зобов’язані своєчасно інформувати муніципалітет про будь-які зміни у своїх доходах та складі сім’ї.

Мета змін та додаткові ініціативи

Уряд Нідерландів пояснює, що встановлення та підвищення особистого внеску необхідне для забезпечення справедливого розподілу витрат. Це також покликане зменшити різницю в навантаженні між переміщеними особами з України та іншими групами, як-от малозабезпечені місцеві мешканці та інші шукачі притулку.

Ці кроки узгоджуються з нещодавніми заявами виконувачки обов’язків міністра у справах міграції Мони Кейзер. Вона підкреслила, що Нідерланди наближаються до межі своїх можливостей у наданні притулку. Зокрема, вона заявляла, що українські чоловіки-біженці, які мають роботу, повинні перейти на самостійну оренду житла, тоді як матері з дітьми залишаться під державною опікою.

