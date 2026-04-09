Українцям у Польщі варто терміново перевірити свій статус у системі PESEL, якщо вони планують отримати карту побиту CUKR. Йдеться про нові роз’яснення щодо ключової вимоги — 365 днів безперервного статусу UKR.

Про це йдеться у повідомленні посольства України в Польщі.

Відомство отримало офіційну позицію Управління у справах іноземців, яка уточнює: вимога «безперервності» означає саме 365 днів поспіль, без жодних перерв. Об’єднати кілька періодів зі статусом UKR не вдасться.

Що означає безперервний статус

Йдеться про ситуацію, коли протягом року до номера PESEL постійно прив’язаний статус UKR. Якщо він змінювався — навіть тимчасово, — відлік доведеться починати заново.

Як впливають виїзди з Польщі

Виїзд на понад 30 днів автоматично змінює статус на NUE. Після повернення UKR надається повторно, але вже від нової дати. Попередній період не зараховується.

Виїзд до 30 днів, якщо статус змінили помилково, можна виправити. Для цього потрібно звернутися до ґміни. Якщо факт короткої відсутності підтвердять, статус відновлять без втрати безперервності.

Що це означає для українців

Фактично це означає, що тисячі українців можуть не відповідати вимогам через технічні або фактичні перерви у статусі.

Тому перед подаванням документів варто:

перевірити історію статусу UKR у реєстрі PESEL;

переконатися, що немає перерв протягом 365 днів;

за потреби звернутися до місцевої влади для уточнення або відновлення статусу.

Якщо ж статус було втрачено через тривалий виїзд, відлік необхідного року починається заново — від моменту повторного отримання UKR.

Окремо зазначається, що дати запуску системи MOS та старту приймання заяв на карту CUKR оголосять додатково.

Нагадаємо, раніше вже нагадували про те, що громадянам України, які перебувають у Польщі та отримали номер PESEL зі статусом UKR без надання закордонного паспорта, мають оновити персональні дані.