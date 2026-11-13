Нові правила для українців за кордоном: перелік країн, які не вимагають військовий документ

У яких країнах не вимагають пред’являти військовий документ при оформленні статусу тимчасового захисту / © ТСН

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Оновлення правил тимчасового захисту в Європейському Союзі суттєво ускладнило вибір нової країни для переїзду українським чоловікам призовного віку.

Про це пише видання Relocate.to.

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Згідно з рішенням Ради ЄС, ухваленим у липні та оприлюдненим на початку серпня 2026 року, нові заявники тепер зобов’язані документально підтверджувати легальність свого виїзду з України або наявність законних підстав для звільнення від військових обов’язків. Водночас для українців, які вже перебувають під захистом Євросоюзу та продовжили його до 4 березня 2028 року, ці вимоги не застосовуються.

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Проте експерти застерігають, що більшість європейських держав більше не надають автоматичного комплексного статусу лише через воєнний стан, вимагаючи натомість індивідуальних гуманітарних підстав, спонсорства чи участі в обмежених міграційних програмах.

Видання Relocate.to поділилося переліком країн, де українці можуть оформити захист без військового документа

Аргентина

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Аргентина дозволила українцям та їхнім близьким родичам оформлювати документи у спрощеному форматі. Навесні 2022 року влада країни оголосила, що біженці можуть отримати тимчасовий дозвіл на проживання з гуманітарних міркувань одразу на три роки, а згодом подаватися на постійне мешкання.

Проте правила дещо змістилися. На офіційному сайті міграційної служби Аргентини зараз вказано, що такий гуманітарний дозвіл зазвичай дають на рік із правом подовження. Тому тим, хто планує їхати зараз, не варто покладатися на старі умови 2022 року.

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Перед поїздкою чи збором паперів краще напряму зв’язатися з посольством Аргентини або міграційною службою, щоб перевірити, чи діє ще той самий трирічний спеціальний режим для нових переселенців, чи оформлення тепер відбувається за стандартною процедурою.

Серед базових документів аргентинська міграційна служба називає:

чинний паспорт або інший допустимий документ для підтвердження особи;

аргентинську довідку про несудимість для заявників старших 16 років;

довідки про відсутність судимостей із країн, де людина проживала понад рік протягом останніх трьох років;

підтвердження адреси;

підтвердження законного в’їзду;

документи, що обґрунтовують гуманітарні обставини.

В оприлюдненому переліку українського військово-облікового документа немає.

Однак гуманітарний дозвіл на проживання не надається автоматично лише за пред’явлення українського паспорта. Національна міграційна служба кожної країни індивідуально оцінює обставини заявника, аби переконатися у наявності реальних підстав для особливого ставлення.

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Тому Аргентина й досі виглядає привабливою опцією для еміграції, проте перед ухваленням остаточного рішення та купівлею квитків краще особисто проконсультуватися з консульськими установами, щоб з’ясувати реальний стан справ із міграційними процедурами для нових заявників.

Велика Британія

Оскільки Сполучене Королівство не входить до складу Європейського Союзу, нововведення європейських колег щодо військових документів на британські програми не поширюються.

Основним спеціальним каналом для новоприбулих громадян України продовжує залишатися спонсорська програма Homes for Ukraine. Згідно з чинними вимогами, потенційний заявник обов’язково повинен перебувати за межами британської території та мати офіційного спонсора. Ним зазвичай виступає громадянин Британії чи Ірландії або особа з постійним правом на проживання, яка здатна забезпечити житлом щонайменше на пів року.

Нинішній дозвіл за цією програмою видається строком до 18 місяців. Він надає право легально проживати, працевлаштовуватися та вчитися в країні, а також користуватися державною соціальною підтримкою згідно з чинними нормами, причому саме подання документів є повністю безкоштовним.

Home Office насамперед вимагає беззаперечно підтвердити особу та українське громадянство, для чого найкраще підходить дійсний закордонний паспорт. Проте британські міграційні правила допускають і запасні варіанти: за відсутності чинного закордонного документа можуть розглядатися нещодавно прострочений паспорт, внутрішня ID-картка, окремі комбінації державних довідок чи спеціальні папери, видані українськими установами вже після початку повномасштабного вторгнення, а також обов’язкове проходження біометрії.

Головним викликом на цьому шляху залишається саме пошук надійного спонсора, без якого подати заявку за програмою Homes for Ukraine неможливо. Окрім того, варто враховувати, що чимало попередніх британських маршрутів уже припинили роботу — зокрема, сімейну схему Ukraine Family Scheme закрили ще на початку 2025 року, а програма Ukraine Permission Extension розрахована виключно на тих українців, які вже легально перебувають на британській території за іншими гуманітарними ініціативами.

Канада

Канада колись була головним напрямком для переселенців завдяки екстреній програмі CUAET, але наразі ситуація кардинально змінилася. Прийом нових заявок за нею закрився ще влітку 2023 року, а чинні пільги 2026 року стосуються лише тих українців, які вже живуть у країні. Зокрема, дехто з власників робочих віз може продовжити їх до трьох років за процедурою, що діє до кінця березня 2027 року.

Окрім того, спеціальна програма постійного проживання для осіб із родичами в Канаді також припинила приймати нові анкети восени 2024 року, хоча раніше подані пакети документів досі перебувають у роботі.

Тим, хто лише планує переїзд до Канади, тепер доводиться шукати звичайні міграційні шляхи: робочу чи навчальну візу, сімейне об’єднання, економічні програми або інші загальні підстави. Водночас у стандартних вимогах канадського міністерства імміграції немає пункту про обов’язкове надання українських військово-облікових документів.

Канадська сторона перевіряє особу заявника, законність підстав для в’їзду, відсутність загроз безпеці чи кримінального минулого, а для окремих категорій — стан здоров’я, при цьому точний пакет паперів повністю залежить від обраної програми.

Сполучені Штати Америки

Ситуація зі Сполученими Штатами потребує особливої уваги, оскільки під поняттям «захисту для українців» тут ховається кілька абсолютно різних юридичних статусів. На початку повномасштабного вторгнення ключовим маршрутом була програма Uniting for Ukraine або скорочено U4U, яка давала змогу приїжджати за гуманітарним паролем за підтримки американського спонсора.

Проте ще наприкінці січня 2025 року міграційна служба призупинила прийом спонсорських форм, тож розраховувати на U4U як на відкритий шлях для нових поїздок більше не випадає. Водночас для тих українців, які вже перебувають в американській юрисдикції за гуманітарним паролем, інколи доступна процедура повторного оформлення статусу.

Іншим механізмом є тимчасовий захищений статус або TPS, термін дії якого для громадян України наразі встановлений до 19 жовтня 2026 року. Важливо розуміти, що TPS розрахований на людей, які вже знаходяться у Штатах, і не є програмою для виїзду з України з нуля; до того ж цей статус є тимчасовим і не дає автоматичного права на отримання зеленої карти чи постійного проживання.

Окремим напрямком залишається політичний притулок, проте його часто сприймають хибно. Американська процедура надання притулку не створювалася як спеціальна українська програма — заявник повинен фізично перебувати в країні та, за загальним правилом, звернутися з проханням протягом року після в’їзду. Кожне таке прохання розглядається суворо індивідуально, а наявність українського паспорта чи факт війни в країні аж ніяк не замінюють необхідність доводити персональні підстави для захисту.

Чому Сполучені Штати стали складнішим вибором для мігрантів

Головною перешкодою є відсутність простого та доступного гуманітарного коридору прямо з України. Програма U4U більше не приймає нові заявки так, як це було на початку війни, а статус TPS розрахований виключно на тих, хто вже перебуває в американській юрисдикції, а не для нового в’їзду.

Другим серйозним викликом є тимчасовий характер таких статусів. Ні гуманітарний пароль, ні тимчасовий захист не ведуть автоматично до постійного проживання, тому людям доводиться паралельно шукати інші довгострокові шляхи легалізації через роботу, родичів чи політичний притулок.

Третя складова стосується соціальної допомоги, адже право на неї безпосередньо залежить від отриманого статусу та навіть точної дати в’їзду до країни. Через це двоє українців, які прибули в різний час, можуть мати абсолютно різний доступ до державних програм підтримки.

Четверте питання — це медицина, оскільки в США немає єдиної загальнонаціональної системи безплатного забезпечення для мігрантів. Отримання страховки чи пільг за програмою Medicaid сильно залежить від рівня доходу, конкретного імміграційного статусу та навіть правил окремого штату, де дехто змушений чекати на допомогу роками.

П’яте — величезну роль відіграє географія, бо умови життя, доступність соціальних пакетів та медичних послуг кардинально відрізняються залежно від того, у якому саме штаті оселилася людина.

І наостанок, американська міграційна система зараз змінюється надзвичайно стрімко. Служба громадянства та імміграції регулярно оновлює інструкції щодо паролів, захисту й дозволів на роботу, через що правила, актуальні ще кілька місяців тому, можуть швидко втратити силу — наприклад, нові корективи у цій сфері вносилися ще влітку 2026 року.

Туреччина

Туреччина також не є членом Європейського Союзу, тому європейські директиви на її території не діють. Громадяни України з дійсними документами можуть вільно в’їжджати до країни та перебувати там без візи до 90 днів.

Якщо ж плани змінилися і є потреба залишитися на довгостроковий період, необхідно звернутися до місцевого управління міграції для оформлення дозволу на проживання або ж подати заяву на отримання міжнародного захисту.

Важливо враховувати, що на відміну від переселенців із Сирії, українці не отримують турецького тимчасового захисту за спрощеною чи автоматичною процедурою: вони належать до категорії несирійських заявників і проходять загальний процес оформлення міжнародного захисту через державні органи Туреччини.

Туреччина / © pixabay.com

Для подання на міжнародний захист UNHCR радить подавати наявні документи, що підтверджують особу: ID-картку, паспорт або інший проїзний документ.

У цих офіційних переліках також немає окремої стандартної вимоги надати український військово-обліковий документ.

Проте слід пам’ятати, що Туреччина зовсім не є автоматичною альтернативою європейському тимчасовому захисту. Місцева міграційна служба розглядає кожне звернення індивідуально, а під час оформлення міжнародного захисту кожен заявник обов’язково проходить процедуру реєстрації та детальну співбесіду.

Північна Македонія

Північна Македонія не є членом Європейського Союзу, тому нові європейські правила щодо підтвердження військових документів на неї не поширюються. Країна запроваджувала власні інструменти допомоги після 2022 року, зокрема офіційний тимчасовий захист, хоча кількість людей, які ним скористалися, залишається невеликою.

Проте македонська практика суттєво відрізняється від європейської. Як зазначалося в оприлюдненому у 2026 році підсумковому звіті гуманітарної операції, переміщеним українцям також пропонували оформлювати гуманітарне проживання, яке забезпечує дещо інший і менш широкий обсяг прав порівняно з повноцінним режимом тимчасового захисту.

У відкритих інструкціях немає окремої загальної вимоги надавати український військово-обліковий документ, проте перед поїздкою варто на місці уточнювати, який саме статус наразі доступний новим заявникам — тимчасовий захист, гуманітарна посвідка чи іншй тип проживання.

Сербія

Ще навесні 2022 року Сербія запровадила офіційний тимчасовий захист для громадян, які вимушено залишили Україну через війну. На вебсторінці міського Комісаріату у справах біженців та міграції й досі функціонує окремий профільний розділ для українців, де детально розписані умови отримання статусу.

Серед базових прав, які гарантує сербське законодавство для таких осіб, значаться законне перебування в країні, посвідчення особи спеціального зразка, вільний доступ до системи охорони здоров’я, освіти та ринку праці згідно з місцевими правилами.

Уряд країни неодноразово підтверджував пролонгацію цього захисту доти, доки зберігаються загрози безпеці, радячи переселенцям завчасно звертатися до профільних відомств за місцем реєстрації для продовження паперів.

Тим не менш, перед тим як планувати поїздку сюди, обов’язково варто напряму сконтактувати з Комісаріатом у справах біженців або з відділом поліції у справах іноземців за майбутнім місцем проживання. Важливо заздалегідь уточнити, чи приймають вони нові анкети від нещодавніх прибульців, які саме бланки видають на руки, на який термін розрахований дозвіл і чи поширюються ці пільгові правила на українців, котрі дісталися Сербії пізніше встановлених дедлайнів, зокрема після 18 березня 2025 року.

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