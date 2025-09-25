Нові правила в’їзду до ЄС: коли EES запрацює для українців

Кордон / © ТСН

Європейський Союз знову переніс повноцінний запуск нової біометричної системи реєстрації (EES), яка має стати обов’язковою для всіх мандрівників із країн, що не входять до ЄС, включно з Україною. Замість раніше оголошених термінів повне впровадження системи очікується лише 12 квітня 2026 року.

Про це повідомляє The Guardian.

Чому запуск відклали

Основна причина відтермінування — побоювання, що одночасний повномасштабний запуск EES може призвести до величезних черг і значних збоїв на прикордонних пунктах, особливо на найзавантаженіших напрямках.

Послаблення правил: прикордонникам буде дозволено послаблювати правила біометричної реєстрації, щоб оперативно зменшувати черги.

Пільговий період: додатково передбачено 90-денний пільговий період після часткового старту для усунення будь-яких системних помилок і збоїв.

Особливе занепокоєння викликає ситуація на кордоні між Великою Британією та Францією, де значна кількість пасажирів прямують через тунель і поромні переправи.

Як працюватиме EES

Система EES (Entry/Exit System) вимагатиме від громадян країн поза ЄС, які прибувають до Шенгенської зони, проходження біометричної реєстрації.

Процедура: мандрівникам потрібно буде здати відбитки пальців і пройти фотографування.

Зберігання даних: отримані дані зберігатимуться в єдиній європейській базі протягом трьох років.

Для пасажирів літаків перевірка відбуватиметься після прибуття до аеропортів ЄС. Водночас для тих, хто подорожує через Ла-Манш, біометричний контроль проводитиметься ще на території Великої Британії, до посадки на транспорт.

Коли система запрацює частково

Незважаючи на відтермінування повного запуску, система EES почне працювати в обмеженому режимі вже 12 жовтня 2025 року.

Спочатку у Великій Британії система запрацює для автобусних пасажирів і вантажів. Перевірка автомобілів розпочнеться від листопада, а для клієнтів залізничного оператора Eurostar реєстрація спочатку буде добровільною.

Водночас зазначається, що навіть на старті процес може залишатися не до кінця зрозумілим, оскільки кіоски різних операторів можуть ставити мандрівникам різні запитання щодо квитків, страхування чи фінансової спроможності.

Нагадаємо, Європейський Союз готує нові рекомендації для своїх країн-членів щодо майбутнього тимчасового захисту українців, причому Україна була залучена до процесу підготовки документа. У Міністерстві закордонних справ України (МЗС) підтвердили, що ці рекомендації не передбачають скасування чи обмеження захисту, а лише спрямовані на надання державам ЄС більшої гнучкості у визначенні статусів для громадян України.

За словами речника МЗС Георгія Тихого, в новому рішенні немає «жодних сюрпризів», оскільки Рада ЄС ще 15 липня продовжила дію директиви про тимчасовий захист до 4 березня 2027 року. Нинішня рекомендація просто розширює можливості країн-членів, оскільки через велику кількість українців у ЄС не може бути єдиного уніфікованого підходу до всіх, враховуючи індивідуальні обставини та життєві плани. Речник наголосив, що йдеться не про примус, а про надання державам-членам ЄС можливостей забезпечити українським громадянам більш передбачуваний політичний статус.

Водночас в українському відомстві нагадали, що уряд вітатиме та стимулюватиме повернення громадян додому, оскільки країні потрібні люди для роботи й розвитку держави.