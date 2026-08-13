Нові правила ЄС вдарили по українцях: у Чехії вже почали відмовляти чоловікам

Біженці у Євросоюзі / © ТСН

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Десятки громадян України чоловічої статі не змогли отримати тимчасовий захист у Чехії через те, що не надали підтвердження виконання військового обов’язку перед Україною.

Про це повідомляє Novinky.

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Нові правила почали діяти на території всього Євросоюзу від 5 серпня. Вони стосуються чоловіків віком від 23 до 60 років, які звертаються по тимчасовий захист. Для його отримання заявник має підтвердити виконання військового обов’язку або наявність законних підстав для виїзду з України.

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Перші результати застосування нових вимог у Чехії вже зафіксували. За словами експертки з питань міграції МВС Чехії Вероніки Воточкової, за кілька днів десятки чоловіків не змогли отримати відповідний статус.

«Менш ніж за тиждень вже кілька десятків людей не отримали тимчасового захисту. Вони не змогли довести, що виконали свої військові зобов’язання перед Україною», — зазначила Воточкова.

Основним підтвердженням для заявників є витяг з електронної військової книжки або інший військово-обліковий документ. У деяких випадках підтвердженням може бути виїзний штамп.

Чехія була однією з держав ЄС, які найактивніше виступали за посилення та звуження умов надання тимчасового захисту українцям. Посилення вимог також підтримує Україна, закликаючи чоловіків залишатися на батьківщині для участі в її обороні та майбутній відбудові.

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У чеській владі розглядають нові правила не лише як механізм контролю за виконанням військового обов’язку, а й як один із кроків до поступового завершення режиму тимчасового захисту після закінчення війни.

«Ми розглядаємо це коригування умов як ще один крок до поступового та контрольованого припинення тимчасового захисту», — заявив заступник міністра внутрішніх справ Чехії Ондржей Махал.

Наразі в Чехії перебуває понад 396 тисяч українських біженців. У перерахунку на кількість населення країна прийняла найбільше громадян України серед усіх держав Євросоюзу.

За останній рік при цьому помітно збільшилася кількість українських чоловіків, які перебувають у Чехії.

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Кількість жінок віком від 18 до 65 років за цей період майже не змінилася — нині їх близько 160,2 тисячі. Водночас кількість чоловіків цієї вікової категорії зросла на 21,2 тисячі та досягла 132 тисяч осіб.

Раніше повідомлялося, що Чехія припиняє надавати тимчасовий захист українцям призовного віку без підтвердження військових обов’язків через Резерв+.

Ми раніше інформували, що більшість опитаних поляків підтримують депортацію українських чоловіків призовного віку, які не працюють легально в Польщі.

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