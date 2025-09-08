- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 129
- Час на прочитання
- 2 хв
Нові ракети ERAM для України — чому це "вирок" для російських об’єктів: експерт пояснив
Ці снаряди здатні пробивати захищені укриття, завдаючи максимальної шкоди військовим та індустріальним обʼєктам.
Україна у жовтні має отримати від США боєприпаси ERAM у двох основних конфігураціях: плануючі бомби з реактивним двигуном, а також малогабаритні крилаті ракети.
Експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації ім. Антонова Валерій Романенко повідомив про це в ефірі Radio NV.
За словами Романенка, обидва варіанти мають однакову бойову частину, вагою 227 кг (500 фунтів). Хоча це невеликий заряд, його ключова перевага в іншому.
«Це не багато. Але це боєприпас, який буде здатний виконувати і проникаючу дію. Тобто вибухати не на даху будівлі, як наші безпілотники. А спочатку пробити дах, влетіти в приміщення і вже там вибухати», — пояснив Романенко.
Експерт наголосив, що ці боєприпаси становлять серйозну небезпеку для всіх військових та промислових об’єктів РФ, які опиняться в зоні їхнього ураження.
«Дальність польоту крилатих бомб складає близько 260 км, а крилатих ракет — до 400 км», — додав експерт.
За його словами, Україна, ймовірно, вже у листопаді зможе застосовувати такі засоби.
«Якщо треба буде знищувати якусь нафтоперекачувальну станцію, то там може бути уражено не одне приміщення, а весь блок. По всій площі скинути десяток таких бомб. І після цього відновлювати буде нічого», — сказав він.
Раніше йшлося про те, що США прискорили виробництво та постачання Україні нових ракет ERAM. Про це повідомляли у Aviation Week.
Зазначимо, що Білий дім схвалив постачання Україні ракет-бомб ERAM, що здатні знищувати літаки, ракети та кораблі на відстані до 450 км.