Жорсткі обмеження та скорочення соцвиплат: чого очікувати українцям за кордоном

На українських біженців чекає низка змін / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Улітку 2025 року спостерігається тенденція значних змін в політиці європейських країн щодо українських біженців.

Йдеться про поступове згортання соціальних програм та введення нових обмежень для українців у низці країн ЄС.

На що чекати українським біженцям за кордоном

Посилення контролю за українцями у Польщі

Польський уряд вводить жорсткі обмеження на соціальну допомогу для українських біженців, передає видання Visit Ukraine.

Йдеться про оновлені норми, які регулюватимуть порядок надання соціальної підтримки, проживання, реєстрації, а також інших аспектів перебування українських біженців у Польщі.

Зміни у міграційній політиці пов’язані із продовженням дії тимчасового захисту для українців до березня 2026 року та необхідністю узгодження з європейськими стандартами.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Мачея Душчика, нові правила спрямовані на запобігання зловживанням, посилення контролю та оптимізацію процедур надання соціальної допомоги. Відтепер акцент робитиметься на підтримці найбільш вразливих категорій біженців.

Українцям в Польщі варто знати про такі правила, які набудуть чинності у серпні 2025 року:

зміни в умовах проживання українців у спеціалізованих центрах . З 31 жовтня 2025 року масове розміщення біженців у колективних центрах припиняється, такі послуги надаватимуться виключно визначеним групам осіб;

посилений контроль на кордоні. Йдеться про скасування пільг для тих, хто часто їздить через кордон. Також прикордонні служби збиратимуть відбитки пальців усіх в’їжджаючих та вимагатимуть особисту присутність дітей при отриманні номера PESEL. Дані про кожен перетин кордону буде фіксуватися;

розширення соціальних виплат «800+» . Програма охоплюватиме не лише школярів, а й українських підлітків, які після досягнення 18 років продовжують навчання у вищих навчальних закладах чи на професійних курсах;

запровадження чітких критеріїв для скасування дозволів на тимчасове перебування. Підставами для цього стануть подання фальшивих даних, фіктивні шлюби та інші спроби обійти міграційні правила. Водночас через посилений контроль збільшиться термін розгляду заявок, особливо для кваліфікованих спеціалістів та претендентів на статус довгострокового резидента ЄС.

Також Польща продовжує фінансувати освіту для українських дітей і дозволяє медикам працювати до 2026 року, але з посиленими перевірками. Окрім того, уряд не виключає можливість повернення візового режиму з Україною в майбутньому, тому важливо уважно стежити за офіційними повідомленнями.

Скорочення фінансової допомоги українським біженцям у Німеччині та Угорщині

У серпні 2025 року в Німеччині зберігається система соціальної допомоги Bürgergeld для українців (563 євро на місяць для самотніх дорослих), пише Reuters.

Окрім того, в країні діє спеціальна програма для пенсіонерів та осіб, які не можуть працювати — Sozialhilfe. Вона передбачає грошову допомогу на базові потреби, ваучери на оренду житла, харчування, засоби гігієни, а також одноразові виплати на меблі.

Прапор Німеччини

Однак у Німеччині тривають дискусії про подальше скорочення соціальних виплат через низький рівень працевлаштування серед біженців.

Відтак, зазначає Reuters, у ФРН розробили законопроєкт, який передбачає зменшення соціальної допомоги для українців, які прибувають після 1 квітня 2025 року (решта біженців буде отримуватиме виплати за чинною системою до моменту змін або індивідуального перегляду умов).

Йдеться про заміну з Bürgergeld на допомогу, яку зазвичай призначають шукачам притулку. Такі виплати на 100 євро менші за чинну базову ставку.

Одним з ініціаторів жорсткішої політики щодо виплат став прем’єр-міністр Баварії та лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зьодер. Він виступив за повну анулювання соціальних виплат Bürgergeld для українських біженців, а не лише для новоприбулих.

Варто зауважити, що законопроєкт ще має бути схвалений урядом Німеччини та верхньою палатою парламенту, перш ніж набуде чинності.

Як зазначає Reuters за період від квітня до червня 2025 року, в Німеччині кількість українців зросла на 21 тисячу осіб, а загальна чисельність біженців з України перевищила 1,25 мільйона.

Про скорочення фінансової допомоги для українських біженців говорять й в Угорщині.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина була єдиною країною, де біженці отримували таку саму державну допомогу, як і угорські громадяни.

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан / © Associated Press

«Коли на Україну напали, Угорщина зробила все, що мала зробити для свого сусіда. Ми надали допомогу тисячам нужденних і продовжуємо робити це сьогодні», — сказав Орбан.

За його словами, в Угорщині наразі перебувають десятки тисяч українців. Також він заявив, що підтримка українських біженців не повинна завдавати шкоди угорцям.

У Фінляндії хочуть обмежити підтримку з інтеграції українців

Фінський уряд обговорює скасування виплат муніципалітетам за інтеграцію біженців та шукачів притулку. Про це повідомила керівниця міграційного відділу Міністерства праці та економіки Фінляндії Соня Хямяляйнен в ефірі телеканалу Yle.

Обговорення такої пропозиції відбудеться восени, а остаточне рішення має ухвалити парламент.

Ухвалене рішення щодо скорочень соцвиплат на інтеграційні послуги найбільше вплине на українських біженців.

Варто зауважити, що державні компенсації на інтеграцію українців покривають витрати на мовні курси, працевлаштування та ознайомлення з життям у Фінляндії.

Як наголосила міністерка фінансів Рійкка Пурра, рішення про скорочення соцвиплат біженцям та шукачам притулку дозволить заощадити близько 317 мільйонів євро протягом найближчих двох років.

За даними чиновників, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну щорічні витрати на ці програми зросли з 50-60 мільйонів євро до понад 150 мільйонів.

У разі скасування державних компенсацій, відповідальність за інтеграцію біженців залишиться на муніципалітетах, адже громади будуть змушені шукати інші джерела фінансування цих послуг — через підвищення податків або скорочення інших видатків

Окрім того, якщо рішення буде ухвалене — це може призвести зростання безробіття в країні та затягнути процес оволодіння мовою.

Згортання притулків для біженців з України в Ірландії

Ірландський уряд почав згортати програми тимчасового проживання для українців, пише видання The Times.

Таким чином урядовці планують повністю припинити державне фінансування житла для біженців та шукачів притулку.

За словами міністра міграції Колма Брофі, цей процес триватиме кілька місяців, оскільки більшість біженців уже інтегрувалися в суспільство.

«У довгостроковій перспективі нам слід перейти до повного припинення державного забезпечення житлом для українців, оскільки громада дедалі глибше інтегрується в ірландське суспільство», — сказав Брофі.

Зокрема міністр, наголосив на необхідності узгодження з європейською політикою щодо тимчасового захисту.

На піку кризи Ірландія розмістила понад 60 тисяч українців, наразі лише 22,5 тисячі залишаються в державному житлі. Така тенденція пояснюється тим, що більшість людей уже інтегрувалися в суспільство та знайшли житло самостійно.

Нагадаємо, у липні Євросоюз офіційно продовжив дію тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2027 року. Рішення прийняте через триваючу небезпеку повернення через війну.

