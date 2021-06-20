Нові санкції проти Росії: в Кремлі пригрозили США "закономірною відповіддю"

Країна-агресор вважає, що для США санкції — це "рішення проблем власної неконкурентоспроможності".

У Росії прокоментували інформацію про підготовку нового пакету санкцій США через отруєння опозиціонера Олексія Навального і пригрозили "діями у відповідь".

Про це заявила представниця МЗС Росії Марія Захарова в Telegram.

Вона назвала дії США "незаконними" і пообіцяла, що Росія надасть "закономірну відповідь".

"Північний потік-2" у викладі місцевих чиновників пов'язується з Навальним. Дивно, що в Вашингтоні деяким так подобається біг з перешкодами по каруселі. Що стосується пов'язування економічного проєкту, учасниками якого є приватні оператори і незалежні держави, з Навальним, то американські ідеологи викрили самі себе: вся метушня навколо "уявного" отруєння їм потрібна як інструмент вирішення проблем власної неконкурентоспроможності", — написала Захарова.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки готують нові санкції проти Росії у зв'язку з отруєнням і укладенням опозиціонера Олексія Навального.

Новини тижня: яким може бути результат перемовин "Байден-Путін"

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання