Нові санкції США ударять по видобутку алмазів та будівництву кораблів у Росії

Нові санкції США ударять по видобутку алмазів та будівництву кораблів у Росії

Сполучені Штати запровадили санкції щодо трьох десятків великих російських державних підприємств та восьми фізичних осіб.

У четвер, 7 квітня, Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти восьми фізичних осіб РФ та близько 30 російських структур.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті Мінфіну США.

Нові санкції, запроваджені через розв'язану Кремлем війну проти України, зокрема, торкнулися найбільшого у світі виробника алмазів "Алроса". Мінфін США розпорядився завершити фінансові операції з компанією до 7 травня 2022 року.

“Російське державне підприємство є найбільшою в світі компанією з видобутку алмазів, на яку припадає 28 відсотків світового видобутку алмазів. У 2021 році “Алроса” отримала понад 4,2 млрд доларів доходу. Алмази входять до десятки найбільших неенергетичних експортерів Росії за вартістю, а експорт у 2021 році становив понад 4,5 мільярда доларів”, - йдеться у повідомленні.

Новина доповнюється