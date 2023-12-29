Нові санкції США значно обмежують здатність Росії експортувати СПГ - Reuters

Росія не має доступу до технологій, щоб забезпечити розширення експорту СПГ.

Нові санкції з боку Сполучених Штатів значно підривають можливості Росії розширити експорт скрапленого газу, щоб компенсувати збитки через зменшення поставок трубопровідного газу до Європи.

Про це інформує Reuters.

У повідомленні вказується що наразі Росія посідає четверте місце у світі за обʼємами виробництва СПГ після США, Австралії та Катару. У Москві хочуть збільшити свою частку на світовому ринку з поточних 8% до 20%. Для цього РФ планує потроїти виробництво до більш ніж 100 мільйонів метричних тонн до 2035 року.

Введені санкції обмежують можливість використовувати кількість танкерів, які мають можливості для перевезення СПГ. Сама Росія не має доступу до технологій та фінансів, які дозволили б їй самостійно їх побудувати.

Росія спробувала перенаправити експорт свого газу до Китаю, але поки на цьому ринку у Москви є значно обмежений успіх. Не дивлячись на значні зусилля Москви, переговори про можливе збільшення обсягів поставок газу до Китаю через трубопровід Сила Сибіру-2 поки що не завершилися укладенням стабільного контракту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" отримав рішення британського суду для стягнення з Росії $5 мільярдів за активи в Криму.

Крім того, ми раніше інформували, що країни ЄС продовжують щомісяця імпортувати російський скраплений газ.

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