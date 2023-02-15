Нові санкції ЄС проти Росії стосуватимуться банків та імпорту товарів для армії – Bloomberg

До санкційного списку можуть потрапити, зокрема, "Альфа-Банк", "Тінькофф Банк" та "Росбанк".

Європейський Союз в рамках 10-го санкційного пакету проти Російської Федерації планує запровадити обмеження проти кількох російських банків, Фонду національного добробуту, а також деяких фізичних осіб.

Про це пише Bloomberg.

До санкційного списку можуть потрапити, зокрема, "Альфа-Банк", "Тінькофф Банк" та "Росбанк". Крім того, ЄС хоче змусити банки повідомляти у своїх звітах інформацію про активи російського Центрального банку.

Європейська комісія також запропонувала посилити зобов’язання звітувати про заморожені активи, пов’язані з російськими компаніями та особами, які потрапили під санкції, і запропонувала накладати штрафи — до 50 000 євро для фізичних осіб і 10% річного обороту для юридичних осіб за ненадання необхідної інформації, йдеться в документах.

Президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн сказала, що новий пакет санкцій ЄС буде націлений на товари на суму 11 мільярдів євро через заборону торгівлі та технологічний контроль.

"Ми пропонуємо, серед іншого, обмеження на експорт багатьох електронних компонентів, які використовуються в російських збройних системах, таких як безпілотники, ракети, гелікоптери", – сказала Фон дер Ляєн.

Вона також сказала, що блок застосує санкції проти семи іранських організацій, оскільки вони намагаються зупинити надання Тегераном безпілотників Росії.

Згідно з документами, ЄС також хоче заборонити громадянам Росії обіймати посади в керівних органах операторів критичної європейської інфраструктури та організацій.

Так само 10-й пакет санкцій, у разі схвалення, забороняє надавати потужності для зберігання газу громадянам і резидентам Росії, а також організаціям, заснованим у Росії.

Пакет санкцій також запровадить широкі торговельні обмеження на товари, які використовує російська армія, включаючи технології, компоненти, важкі транспортні засоби, електроніку та рідкоземельні елементи.

Інші санкційні пропозиції включають продовження призупинення дії ліцензій на мовлення ЗМІ, які контролюються російською державою і яких звинувачують у поширенні пропаганди, маніпулюванні та спотворенні фактів, спрямованих на ЄС та його сусідів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 200 осіб, які працюють на російську атомну галузь.

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