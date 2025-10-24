Нові санкції США проти Росії: Трамп відповів на зухвалу заяву Путіна

Президент США Дональд Трамп розраховує побачити ефект нових санкцій вже за пів року

Президент США Дональд Трамп, реагуючи на заяву Володимира Путіна про те, що нещодавно запроваджені «величезні» американські санкції не вплинуть на економічний добробут Росії, запропонував дочекатися результатів цих обмежень у довгостроковій перспективі, натякнувши на їхній неминучий ефект.

Про це Дональд Трамп заявив під час брифінгу в Білому домі у четвер, 23 жовтня, коментуючи своє рішення ввести перші в його адміністрації санкції проти великих російських нафтових компаній.

Нові санкції та реакція Кремля

Адміністрація Трампа оголосила про запровадження санкцій проти двох найбільших російських нафтових гігантів — Rosneft та Lukoil, а також десятків їхніх дочірніх компаній. Міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що ці заходи мають на меті «перекрити фінансування воєнної машини Кремля» і були ухвалені через «відсутність серйозної прихильності Росії до мирного процесу для припинення війни в Україні».

У відповідь на цей крок, який став несподіванкою для багатьох аналітиків і змусив Росію готуватися до економічних наслідків, Володимир Путін заявив, що хоча санкції «серйозні», вони «не матимуть значного впливу» на економіку РФ. Коментуючи цю самовпевнену позицію Кремля, американський президент висловив скепсис:

«Я радий, що він так вважає. Це добре. Я вам про це розповім через пів року, гаразд? Побачимо, побачимо, як воно все складеться», — заявив Дональд Трамп.

Зростання нетерпіння Трампа

Рішення про санкції та різка риторика Трампа з’явилися на тлі зростання його розчарування Володимиром Путіним, зокрема, через зрив запланованого саміту в Будапешті. Американський президент скасував зустріч, заявивши, що не хоче «марнувати час».

Трамп пояснив свою позицію журналістам, зазначивши, що багаторазові переговори з російським лідером не дають жодного результату.

«Кожного разу, коли я розмовляю з Володимиром, у нас хороші розмови, але потім вони нікуди не йдуть. Вони просто нікуди не йдуть», — зазначив Трамп.

Рішення про прямий удар по ключовому енергетичному сектору Росії знаменує значний зсув у політиці адміністрації Трампа щодо війни в Україні та свідчить про вичерпання його «дипломатичного терпіння» щодо Путіна.

Довгостроковий вплив на російську економіку

Запроваджені санкції, які відрізають Rosneft та Lukoil від американської банківської системи та забороняють громадянам США вести з ними бізнес, мають на меті скоротити доходи Кремля, які фінансують війну. Експерти наголошують, що ефективність санкцій залежатиме від їхньої суворої реалізації та готовності США застосовувати вторинні санкції проти іноземних банків та компаній (зокрема, з Китаю та Індії), які продовжать торгувати російською нафтою.

Попри заяви Путіна, вже з’явилися ознаки того, що найбільші покупці російської нафти, зокрема державні нафтові компанії Китаю та приватні індійські нафтопереробні заводи, починають обмежувати або призупиняти імпорт, побоюючись потрапити під американські санкції. Саме про ці довгострокові наслідки й говорив Трамп, наголошуючи, що реальний ефект від обмежень буде помітний через пів року.