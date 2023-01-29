Нові вибухи та бойова авіація у небі — ізраїльський офіцер про ситуацію в Ірані

Старший лейтенант сухопутних військ Армії оборони Ізраїлю та військовий експерт Ігаль Левін зібрав останні новини про те, що зараз відбувається в Ірані.

Про це він написав у повідомленнях у своєму Telegram-каналі про те, що зараз відбувається в Ірані.

Так, за його інформацією:

Іранська опозиція повідомляє про знищений підземний тунель з ракетами КВІР (Корпус вартових ісламської революції — елітне іранське військово-політичне формування, яке влада США, Ізраїлю, Саудівської Аварії та Бахрейн визнала терористичною організацією — ред.).

Іранська опозиція закликає іранців скасувати всі свої рейси на літаках, оскільки є велика ймовірність, що КВІР, щоб помститися за нібито удари Ізраїлю по військових об'єктах в Ірані, можуть почати збивати цивільні літаки.

Остан Урмія, Азаршахр, горить промисловий об'єкт.

Очевидці в різних районах Ірану повідомляють про інтенсивний рух літаків та гелікоптерів. А країні підвищена бойова готовність.

Надійшли повідомлення про новий сильний вибух в іранському місті Хамадан.

Місто Келачай, Гілян. Іранська бойова авіація на небі.

Нагадаємо, що станом на 04:29 29 січня 2023 року фактично немає підтверджень від іранської влади про інциденти в країні.

Додамо, що поки що жодна країна чи терористична організація не взяла на себе відповідальність за вибухи в Ірані.

Додамо, що неспокійна ніч в Ірані розпочалася із повідомлень про вибух на виробництві боєприпасів Міноборони країни. За попередньою інформацією, на цьому підприємстві виробляють безпілотники.

Вибух в одному із центрів виробництва боєприпасів Міноборони Ірану стався через атаку безпілотних літальних апаратів. Це поки що єдина майже за всю ніч підтверджена інформацією від іранської влади. Атаку на підприємство влада назвала "невдалою", хоча велике полум'я на відео заводу з виробництва дронів говорить про протилежне.

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У соцмережах також повідомлялося про пожежу на нафтопереробному заводі. Про кількість постраждалих або жертв і причини цього вибухового інциденту поки не повідомляється.

Так іноземні ЗМІ у повідомленнях у соцмережах інформували про те, що Ізраїль розпочав спеціальну військову операцію проти Ірану. Але це не підтвердилося – на офіційних сторінках у соцмережах ні ізраїльської влади, ні армії такої інформації немає.

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